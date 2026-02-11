Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Metonimia", el arte experimental y sin retórica de Enrique Ferrer llega a Xàbia (son dos exposiciones y son magníficas)

La inauguración el pasado viernes en el museo Soler Blasco y la Fundació Cirne reunió a los numerosos amigos del artista en el municipio, en cuyo instituto fue profesor de dibujo

Enrique Ferrer y Chus San Pedro

Enrique Ferrer y Chus San Pedro / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Originalísimo, experimental y también didáctico. Enrique Ferrer "enseña" arte. Lo enseña dado que lo muestra en una excelente exposición en Xàbia. Y lo enseña también en la vertiente pedagógica, pero sin lecciones, sino con la humildad del maestro apasionado. "Metonimia" es el título de esta exposición con dos sedes, en el museo Soler Blasco y en la Fundació Cirne.

Metonimia es una figura retórica prima hermana de la metáfora. No obstante, en las obras de Enrique Ferrer no hay nada de retórica. Es un creador de técnica depuradísima, capaz de trasladar el cubismo a la escultura y al bajorrelieve. Rompe los planos. Refuerza la tridimensionalidad. También se intuye una influencia de Joan Miró. Y un fuerte poso poético. A Enrique Ferrer le inspira aquel poema de Mallarmé que proclamaba que "una tirada de dados jamás, nunca, abolirá el azar". Las obras que se exhiben en el museo tienen una fuerte unidad estilística y temática. Es valiente desestructurar un arte tan fragmentado como el cubismo. Hay un movimiento tectónico, de recomposición de planos, en estos relieves. El color, vivísimo, refuerza la originalidad y el cariz surrealista de estas obras.

La inauguración en el museo Soler Blasco de Metonimias

La inauguración en el museo Soler Blasco de Metonimias / A. P. F.

Mientras, entre los hallazgos arqueológicos asoman las esculturas de la anterior exposición de Enrique Ferrer "Human Landscape", una interpretación de los rostros de mujer más icónicos de la historia del arte (las majas de Goya, la mujer pelirroja de Modigliani o las señoritas de Avignon de Picasso). El artista "moldea" lienzos conocidos y les confiere otra dimensión, otro mensaje. El arte es contexto y (re)lectura. Enrique "enseña" arte. Y la perspectiva es sorprendente y reveladora. Además, los espectadores interactúan. Apuntan sus reflexiones en una "piedra" escultórica colocada por el creador.

Asistentes a la inauguración observan uno de las obras

Asistentes a la inauguración observan uno de las obras / Levante-EMV

La muestra de la Fundación Cirne es más heterogénea y libre. Enrique Ferrer es un artista prolífico y de imaginación desbordada.

Este jueves hará a partir de las 12 horas la primera de las visitas guiadas a estas muestras. Vale la pena. El artista revela y comparte su mundo.

Las esculturas que interpretan rostros de mujer icónicos de la historia del arte

Las esculturas que interpretan rostros de mujer icónicos de la historia del arte / A. P. F.

A la inauguración del pasado viernes acudieron muchísimos amigos. En el museo la cosa fue más formal. En la Fundació Cirne hubo piscolabis y música de la buena, la que seleccionó el también artista Chus San Pedro y la que interpretó Pol Alcaide.

El artista junto a sus obras

El artista junto a sus obras / A. P. F.

Estrecha relación con Xàbia

Enrique Ferrer, que es natural de Alboraia, tiene una relación especial con Xàbia. Estudio en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. La cátedra de Dibujo la obtuvo en A Coruña, en cuyo instituto fue profesor. En 1980, le dieron el traslado a Xàbia, pero dos años después volvió a Galicia. En 1992, volvió a la Comunitat Valenciana, primero a Elx y luego a Pego. Ese año expuso en la Galeria, un mítico bar de la playa del Arenal de Xàbia. Ahora vive en l'Atzúbia.

Ha explorado todos los lenguajes artísticos. Las dos exposiciones de Xàbia son soberbias. Imaginativo, clarividente y con un dominino absoluto de la técnica, Enrique Ferrer da vida a un arte experimental, originalísimo y sin pizca de retórica.

