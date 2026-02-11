El Montgó lanza rayos: el fascinante efecto atmosférico que se ha visto esta tarde en la Marina Alta
El atardecer ha dejado encendidos colores, pero lo más sorprendente ha sido contemplar la montaña mágica convertida en el vértice de un triángulo de luz
El Montgó ha puesto geometría en el agitado cielo de la tarde. Ha lanzado rayos de luz y sombra. Se ha convertido en el vértice de un triángulo celeste (o celestial). Ya se sabía que esta montaña de la Marina Alta es magnética. La sorpresa es que no solo atrae, sino que también irradia. Esparce destellos. El fascinante efecto atmosférico se ha observado desde las alturas de la Marina Alta, desde el Cocoll (Castell de Castells), a 1.048 metros de altitud. Es la segunda cima más alta de la comarca tras Bèrnia, que llega a los 1.126 metros.
Se ha visto un puñado de atardeceres de encendido candilazo. Hoy también había colores arrebatados, destellos intensamente amarillos y naranjas. Pero lo más extraordinario ha sido ese fenómeno atmosférico de los rayos que despedía el Montgó. También parecía que un luminoso y grandioso abanico se desplegaba sobre la montaña.
