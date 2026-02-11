El PSPV pide tren nocturno los viernes y sábados para la Marina Alta

El "nocturno". La Marina Alta quiere que el "trenet" haga camino las noches de los viernes y sábados, que es cuando los jóvenes de los pueblos van de aquí para allá. La reivindicación la abandera el PSPV. Los grupos municpales socialistas de Calp, Benissa, Teulada, Gata, la Xara y Dénia, municipios por los que pasa el TRAM y tienen estación o apeadero, presentarán en los plenos una moción para "reclamar a FGV, así como a la Dirección General de Transportes de Alicante y a la Conselleria de Transportes, el servicio de TRAMnochador de la Línea 9 (Dénia-Benidorm) con carácter anual".

El socialista Javier Scotto, que es concejal de Movilidad en Dénia, ha destacado que "la Marina Alta cumple las mismas condiciones por las que se puso en marcha este servicio entre Altea y Alicante". Esos requisitos son la alta ocupación turística en verano, el volumen de ocio nocturno, el atractivo turístico y la elavada demanda de soluciones de movilidad por parte de los jóvenes.

La moción reclama que el servicio nocturno del TRAM en la Marina Alta funcione las noches de los viernes y sábados, especialmente en los meses de julio y agosto. También pide que este tren nocturno circule la noche del 14 al 15 de agosto, víspera de festivo. Insiste en que hay que reforzar la líena en festividades y acontecimientos de especial relevancia.

Ahora el servicio regular de la Línea 9 es, eso, regular. Los últimos trenes salen a las 21.35 horas en sentido Benidorm-Dénia, y a las 22.02 horas, al revés. Mientras, los primeros trenes de la mañana salen a las 5.35 horas y a las 6.02.

El pasado verano FGV puso en funcionamiento el TRAMnochador solo entre Alicante, Benidorm y Altea.

"Merece aprobarse por unanimidad"

"Esta iniciativa nos ha unido, de momento, a las agrupaciones socialistas de seis municipios de la Marina Alta, pero nos gustaría contar con el apoyo del resto de formaciones políticas", ha indicado Scotto. "Esta moción merece aprobarse por unanimidad y que la respalden también el resto de poblaciones, también las de la Marina Baixa y l'Alacantí, conectadas por el TRAM, ya que el interés es compartido".

Noticias relacionadas

Los responsables socialistas de Calp, Guillermo Sendra; Benissa, Marina Renner; Teulada, Paqui Romaguera; Gata, Toni Signes, quien es alcalde del municipio, y Javier Scotto se reunieron este lunes en la estación de Dénia. Se les sumó el secretario de los socialistas de la Marina Alta, José Ramiro. El encuentro sirvió para dar el pitido (el silbato es lo propio del tren y no el pistoletazo) de salida a esta reivindicación.