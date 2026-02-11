Un repartidor de helados, herido en Xàbia al golpearle en la cara el espejo retrovisor de un camión de butano

Hay accidentes del todo inverosímiles. Pero ocurren. Y tanto que ocurren. Esta mañana, sobre las 10.30 horas, un repartidor de helados ha recibido el impacto en la cara del retrovisor de un camión de butano. Ha ocurrido en la carretera del Pla de Xàbia. El trabajador estaba bajando de su furgón los helados que sirve a uno de los restaurantes de la zona (próxima a la playa del Arenal). El conductor del camión de butano no lo ha visto. El retrovisor ha golpeado en la cara al repartidor.

El impacto ha sido fuerte. No obstante, el trabajador no ha llegado a perder el conocimiento.

Desgraciado accidente laboral

En seguida han acudido patrullas de la Policía Local, una ambulancia de la Cruz Roja. Los sanitarios están atendiendo al herido. Lo trasladarán a un centro sanitario para que lo examinen. El golpe sí que lo ha dejado conmocionado.

Ha sido un accidente laboral desgraciado, de muy mala suerte. Ha ocurrido en una de las calles laterales de la avenida del Pla, un vial que da acceso a una manzana donde hay restaurantes, empresas y comercios.