Vuelca un coche de policía en la avenida principal de Benissa

La Policía Local tiene que atender mil frentes y hacerlo a todo correr. Y las prisas tienen, a veces, estas cosas. Un coche de la Policía Local de Benissa ha volcado hoy en la avenida del País Valencià, la principal del municipio. Los agentes habían recibido el aviso de que una ciclista de 16 años de nacionalidad polaca se había accidentado. La deportista iba en pelotón y se ha caído sola.

Alfons Padilla

Pero los agentes no sabían de la gravedad del accidente y, claro, querían llegar cuanto antes. Han enfilado la avenida y su coche ha colisionado con otro que asomaba por una de las calles laterales. El vehículo policial ha volcado de forma aparatosa.

En seguida han acudido vecinos a ayudar a los agentes. Los ocupantes del otro coche no han resultado heridos. Los policías han quedado aturdidos. Han podido salir por su propio pie. Han sufrido contusiones.

Mientras, a la ciclista la han atendido los sanitarios de una ambulancia de Soporte Vital Básico. La han trasladado al hospital de Dénia.

Espectacular y aparatoso

El accidente del coche policial ha sido más espectacular y aparatoso que otra cosa. Muchos curiosos se han acercado a ver lo inusual: un coche patrulla volcado.