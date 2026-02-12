Incendio
Mueren dos personas en el incendio de una finca del Arena de Xàbia
La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado los pisos situados bajo el que está ardiendo, que está en un cuarto, y han confinado a los de arriba hasta la sexta planta
Los servicios sanitarios están dando oxígeno a algunos vecinos que han respirado humo
Tragedia en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia. Dos personas han fallecido en el incendio que se ha desatado esta tarde en un piso de Jávea Park. Al parecer, una de las víctimas ha muerto dentro en el piso y la otra probablemente en las escaleras del edificio, según han informado a este diario fuentes de toda solvencia. Las llamas han devorado rápidamente la vivienda. La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado las plantas que están por debajo de la de la vivienda del incendio, situada en la cuarta planta. A los vecinos que viven arriba, hasta el sexto piso, se los ha confinado. Los bomberos están habilitando un pasillo de seguridad para evacuar a todos los residentes.
Los bomberos han desplegado la autoescalera y están combatiendo las llamas desde el balcón y desde dentro de la finca. Han acudido ambulancias de Cruz Roja, de SVB y un equipo médico del SAMU. Se ha dado oxígeno a algunos vecinos que se han intoxicado por inhalación de humo.
También ha acudido Protección Civil de Xàbia.
Los vecinos, asustados
El fuego se ha desatado en un piso que está en el corazón del núcleo urbano del Arenal. Vecinos del edificio a los que se ha desalojado están sobrecogidos y asustados. Unos jóvenes se abrazaban para consolarse.
El incendio ha concitado gran expectación. La vivienda, como se observa desde fuera, ha quedado totalmente destruida. Otros pisos también podrían estar afectados. El humo negro sale a borbotones por el balcón.
