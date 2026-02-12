Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquileres ValènciaCines YelmoTeatro EscalanteMercadonaObras CV-35Migrante PaiportaNino BravoTúnel MelianaRenfe despido
instagramlinkedin

Dénia acoge el Retiro Orlander de salud y bienestar LGTBIQ+ del 20 al 23 de febrero

El encuentro se enmarca en la estrategia de promoción de destino turístico enfocado al colectivo que llevan a cabo las Concejalías de Turismo y de Diversidad desde 2023

Dénia, referente del turismo de bienestar, cultural y diverso; la playa de les Arenetes

Dénia, referente del turismo de bienestar, cultural y diverso; la playa de les Arenetes / A. P. F.

Teresa Andreu

Dénia

Dénia acogerá del 20 al 23 de febrero una nueva edición del Retiro Orlander, una experiencia de referencia en España en bienestar emocional, convivencia y ocio saludable dirigida a la comunidad LGTBIQ+.

El encuentro, organizado por Orlander, la mayor empresa española especializada en experiencias de bienestar y ocio sano para el colectivo LGTBIQ+, cuenta con el apoyo del Ministerio de Igualdad. Está previsto que la edición de Dénia reúna a más de 60 participantes de distintos puntos de España bajo el lema “Juntxs somos más fuertes”.

El programa combina actividades de autocuidado y crecimiento personal con una propuesta cultural y turística que pone en valor la identidad, el patrimonio y el entorno natural de Dénia. Diseñado con la colaboración del Ajuntament de Dénia, incluye experiencias como visitas guiadas por la ciudad, una ruta teatralizada para descubrir su historia y una excursión en catamarán por el litoral mediterráneo. De manera paralela, aprovechando la difusión del evento, se está realizando una campaña de promoción a nivel nacional en redes sociales de Dénia como destino LGTBIQ+.

La elección de Dénia como sede responde a su posicionamiento como destino seguro para el colectivo LGTGBIQ+, y como destino comprometido con el bienestar, la diversidad y el turismo experiencial. En este sentido, se destaca la implicación de la Concejalía de Diversidad y el Servicio de Turismo, cuyo apoyo institucional ha sido clave para el desarrollo del encuentro y la selección de Dénia como destino del retiro.

Destino de inclusión y diversidad

El concejal de área de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto, ha manifestado que “el turismo LGTBIQ+ es una realidad en auge y cada vez más municipios como Dénia entienden la importancia de ofrecer un trato respetuoso e inclusivo, donde la seguridad y el bienestar son nuestra prioridad con todos los colectivos expuestos a la discriminación y el odio”.

Noticias relacionadas

“Con iniciativas como el Retiro Orlander, Dénia consolida su apuesta por un modelo turístico inclusivo, respetuoso y de calidad, alineado con los valores de bienestar, seguridad, hospitalidad, acogimiento y no discriminación, que permiten a los colectivos minoritarios su conexión con el territorio”, añade el alcalde y concejal de Turismo, Vicent Grimalt. “Se trata de una planificación turística con el colectivo, y no para el colectivo, marcando así la diferencia sobre la capacitación de Dénia como destino, reconociendo a las personas LGTBIQ+ como un agente clave para el municipio”, concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  2. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  3. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  4. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  5. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  6. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  7. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  8. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella

Dos intoxicados por inhalación de humo en Calp en un nuevo incendio en una vivienda

Dos intoxicados por inhalación de humo en Calp en un nuevo incendio en una vivienda

La Sella Open recibe de nuevo el premio a Mejor Servicio a las Jugadoras en el Ladies European Tour

La Sella Open recibe de nuevo el premio a Mejor Servicio a las Jugadoras en el Ladies European Tour

Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia

Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia

Dénia acoge el Retiro Orlander de salud y bienestar LGTBIQ+ del 20 al 23 de febrero

Dénia acoge el Retiro Orlander de salud y bienestar LGTBIQ+ del 20 al 23 de febrero

Atrapan en Moraira a un hombre reclamado en Murcia y Barcelona

Atrapan en Moraira a un hombre reclamado en Murcia y Barcelona

"Metonimia", el arte experimental y sin retórica de Enrique Ferrer llega a Xàbia (son dos exposiciones y son magníficas)

"Metonimia", el arte experimental y sin retórica de Enrique Ferrer llega a Xàbia (son dos exposiciones y son magníficas)

Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta

Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta

El Montgó lanza rayos: el fascinante efecto atmosférico que se ha visto esta tarde en la Marina Alta

Tracking Pixel Contents