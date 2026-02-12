Dénia acoge el Retiro Orlander de salud y bienestar LGTBIQ+ del 20 al 23 de febrero

Dénia acogerá del 20 al 23 de febrero una nueva edición del Retiro Orlander, una experiencia de referencia en España en bienestar emocional, convivencia y ocio saludable dirigida a la comunidad LGTBIQ+.

El encuentro, organizado por Orlander, la mayor empresa española especializada en experiencias de bienestar y ocio sano para el colectivo LGTBIQ+, cuenta con el apoyo del Ministerio de Igualdad. Está previsto que la edición de Dénia reúna a más de 60 participantes de distintos puntos de España bajo el lema “Juntxs somos más fuertes”.

El programa combina actividades de autocuidado y crecimiento personal con una propuesta cultural y turística que pone en valor la identidad, el patrimonio y el entorno natural de Dénia. Diseñado con la colaboración del Ajuntament de Dénia, incluye experiencias como visitas guiadas por la ciudad, una ruta teatralizada para descubrir su historia y una excursión en catamarán por el litoral mediterráneo. De manera paralela, aprovechando la difusión del evento, se está realizando una campaña de promoción a nivel nacional en redes sociales de Dénia como destino LGTBIQ+.

La elección de Dénia como sede responde a su posicionamiento como destino seguro para el colectivo LGTGBIQ+, y como destino comprometido con el bienestar, la diversidad y el turismo experiencial. En este sentido, se destaca la implicación de la Concejalía de Diversidad y el Servicio de Turismo, cuyo apoyo institucional ha sido clave para el desarrollo del encuentro y la selección de Dénia como destino del retiro.

Destino de inclusión y diversidad

El concejal de área de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto, ha manifestado que “el turismo LGTBIQ+ es una realidad en auge y cada vez más municipios como Dénia entienden la importancia de ofrecer un trato respetuoso e inclusivo, donde la seguridad y el bienestar son nuestra prioridad con todos los colectivos expuestos a la discriminación y el odio”.

“Con iniciativas como el Retiro Orlander, Dénia consolida su apuesta por un modelo turístico inclusivo, respetuoso y de calidad, alineado con los valores de bienestar, seguridad, hospitalidad, acogimiento y no discriminación, que permiten a los colectivos minoritarios su conexión con el territorio”, añade el alcalde y concejal de Turismo, Vicent Grimalt. “Se trata de una planificación turística con el colectivo, y no para el colectivo, marcando así la diferencia sobre la capacitación de Dénia como destino, reconociendo a las personas LGTBIQ+ como un agente clave para el municipio”, concluye.