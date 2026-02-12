Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos intoxicados por inhalación de humo en Calp en un nuevo incendio en una vivienda

La Policía Local puso a salvo a los moradores del piso y desalojó la finca de la calle Pintor Sorolla

La cocina ha quedado destruida por el fuego

La cocina ha quedado destruida por el fuego / Policía Local de Calp

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Los incendios en viviendas (la caravana que ardió en Dénia también es una casa sobre ruedas) se suceden este invierno en la Marina Alta. Esta pasada madrugada se desató un fuego en la cocina de un piso de la calle Pintor Sorolla de Calp. Las llamas han causado un estropicio en la vivienda. Dos personas fueron atendidas por los sanitarios y trasladadas al centro de salud ya que se habían intoxicado al inhalar humo.

Otra imagen del estropicio que ha dejado el fuego en la vivienda

Otra imagen del estropicio que ha dejado el fuego en la vivienda / Policía Local de Calp

La Policía Local acudió de manera inmediata. Los agentes pusieron a salvo a los moradores de la vivienda y, a continuación, desalojaron todo el edificio. El fuego no se podía ya apagar con extintores. Además, se había acumulado mucho humo.

Llegaron los bomberos y sofocaron las llamas. Luego ventilaron la vivienda. Los vecinos desalojados pudieron regresar a sus pisos.

El rápida coordinación de policía, bomberos y servicios sanitarios evitó que los daños fuera mayores

El rápida coordinación de policía, bomberos y servicios sanitarios evitó que los daños fuera mayores / Policía Local de Calp

Rápida coordinación

La Policía Local ha destacado que la "rápida coordinación" con los bomberos y los servicios sanitarios "permitió asegurar la zona, evacuar con seguridad a los vecinos y evitar consecuencias mayores".

Ha advertido de que en los hogares hay que extremar la precaución en la cocina y no dejarse los fuegos de hacer la comida encendidos.

