Dos intoxicados por inhalación de humo en Calp en un nuevo incendio en una vivienda
La Policía Local puso a salvo a los moradores del piso y desalojó la finca de la calle Pintor Sorolla
Los incendios en viviendas (la caravana que ardió en Dénia también es una casa sobre ruedas) se suceden este invierno en la Marina Alta. Esta pasada madrugada se desató un fuego en la cocina de un piso de la calle Pintor Sorolla de Calp. Las llamas han causado un estropicio en la vivienda. Dos personas fueron atendidas por los sanitarios y trasladadas al centro de salud ya que se habían intoxicado al inhalar humo.
La Policía Local acudió de manera inmediata. Los agentes pusieron a salvo a los moradores de la vivienda y, a continuación, desalojaron todo el edificio. El fuego no se podía ya apagar con extintores. Además, se había acumulado mucho humo.
Llegaron los bomberos y sofocaron las llamas. Luego ventilaron la vivienda. Los vecinos desalojados pudieron regresar a sus pisos.
Rápida coordinación
La Policía Local ha destacado que la "rápida coordinación" con los bomberos y los servicios sanitarios "permitió asegurar la zona, evacuar con seguridad a los vecinos y evitar consecuencias mayores".
Ha advertido de que en los hogares hay que extremar la precaución en la cocina y no dejarse los fuegos de hacer la comida encendidos.
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
- Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella