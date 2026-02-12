Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta

El fuerte viento troncha en Xàbia una palmera en la Plaçeta del Convent y un árbol en el acceso al colegio del Port, y derriba árboles en la carretera de Jesús Pobre a la Xara y en Dénia

Dénia prohíbe que se monten las terrazas de hostelería y avisa a los colegios de que restrinjan el uso del patio

Palmera derribada por el vendaval en la Placeta del Convent de Xàbia

Palmera derribada por el vendaval en la Placeta del Convent de Xàbia / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La Marina Alta despierta más que despeinada. Noche de salvaje vendaval. Sobre las 2.30 horas empezó a aullar el viento. Y las rachas han sido de miedo. En Xaló, se ha registrado (datos de Avamet) una ráfaga de 126 km/h. En Pego, el viento ha llegado a los 120 km/h. Mientras, en la estación meteorológica del Ferrandet de Benissa y en el Refugi de la Figuereta de la Vall d'Ebo, se han medido rachas de 116 km/h.

El viento ha barrido toda la Marina Alta. En el centro histórico de Xàbia, la racha máxima (Avamet y Meteoxàbia) ha sido de 106 km/h, una barbaridad. Y ya van saliendo a la luz las primeras incidencias.

Árbol que se ha desplomado sobre el muro del colegio Port de Xàbia

Árbol que se ha desplomado sobre el muro del colegio Port de Xàbia / Levante-EMV

Incidencias en Xàbia y Dénia

El vendaval ha tronchado una palmera en la Plaçeta del Convent. Ha caído sobre el espacio peatonal donde uno de los bares apila las mesas y sillas de la terraza. En el núcleo de Duanes, se ha tronchado un árbol y se ha desplomado sobre el muro del colegio público Port.

Pino caído en la carretera de Jesús Pobre a la Xara

Pino caído en la carretera de Jesús Pobre a la Xara / Levante-EMV

En Dénia, ha caído un gran pino en la carretera de Jesús Pobre a la Xara, cerca del cruce al primer pueblo, y se han desplomado también un árbol en un vial de la Fàbrica del Portland y una palmera en la plaza Jaume I.

Árbol derribado en un vial de la Fàbrica del Porland, en Dénia

Árbol derribado en un vial de la Fàbrica del Porland, en Dénia / Levante-EMV

Además, Dénia ha anunciado que prohíbe de momento que se monten las terrazas de hostelería. También se ha pedido a los colegios que restrinjan el uso de los patios. Se han cerrado por precaución los parques de Torrecremada, Bosc de Diana, la plaza Jaume I y el Castell, así como las pistas deportivas al aire libre.

Policía Local, bomberos y Protección Civil se han empleado a fondo durante toda la noche. Han retirado árboles y elementos que se ha llevado el viento. Noche de desvelos.

