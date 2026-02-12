Noche de salvaje vendaval: rachas de hasta 126 km/h derriban árboles en la Marina Alta
El fuerte viento troncha en Xàbia una palmera en la Plaçeta del Convent y un árbol en el acceso al colegio del Port, y derriba árboles en la carretera de Jesús Pobre a la Xara y en Dénia
Dénia prohíbe que se monten las terrazas de hostelería y avisa a los colegios de que restrinjan el uso del patio
La Marina Alta despierta más que despeinada. Noche de salvaje vendaval. Sobre las 2.30 horas empezó a aullar el viento. Y las rachas han sido de miedo. En Xaló, se ha registrado (datos de Avamet) una ráfaga de 126 km/h. En Pego, el viento ha llegado a los 120 km/h. Mientras, en la estación meteorológica del Ferrandet de Benissa y en el Refugi de la Figuereta de la Vall d'Ebo, se han medido rachas de 116 km/h.
El viento ha barrido toda la Marina Alta. En el centro histórico de Xàbia, la racha máxima (Avamet y Meteoxàbia) ha sido de 106 km/h, una barbaridad. Y ya van saliendo a la luz las primeras incidencias.
Incidencias en Xàbia y Dénia
El vendaval ha tronchado una palmera en la Plaçeta del Convent. Ha caído sobre el espacio peatonal donde uno de los bares apila las mesas y sillas de la terraza. En el núcleo de Duanes, se ha tronchado un árbol y se ha desplomado sobre el muro del colegio público Port.
En Dénia, ha caído un gran pino en la carretera de Jesús Pobre a la Xara, cerca del cruce al primer pueblo, y se han desplomado también un árbol en un vial de la Fàbrica del Portland y una palmera en la plaza Jaume I.
Además, Dénia ha anunciado que prohíbe de momento que se monten las terrazas de hostelería. También se ha pedido a los colegios que restrinjan el uso de los patios. Se han cerrado por precaución los parques de Torrecremada, Bosc de Diana, la plaza Jaume I y el Castell, así como las pistas deportivas al aire libre.
Policía Local, bomberos y Protección Civil se han empleado a fondo durante toda la noche. Han retirado árboles y elementos que se ha llevado el viento. Noche de desvelos.
