La Sella Open recibe de nuevo el premio a Mejor Servicio a las Jugadoras en el Ladies European Tour

La Sella Open se reafirma como un referente en el Ladies European Tour por su compromiso con el bienestar y la atención a las jugadoras, tras recibir por segundo año consecutivo el premio a Mejor Servicio a las Jugadoras durante el evento de apertura de la temporada celebrado este miércoles en Londres.

Después de haber sido elegido Mejor Torneo del Año en 2023 por las propias jugadoras, el torneo celebrado en Dénia se ha consolidado rápidamente como uno de los grandes referentes en el impulso del golf femenino, gracias a su compromiso con la excelencia que establece en todos los aspectos de su organización.

A diferencia de otros torneos, La Sella Open no incluye un pro-am en su programación, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones posibles para las jugadoras. Desde alojamiento en el propio recinto y una logística optimizada, hasta un servicio de restauración y traslados altamente cuidados, cada detalle está diseñado para facilitar la mejor preparación en un entorno sin presiones para algunas de las figuras más destacadas del golf europeo.

Campeonas Helen Briem (izquierda) y Nuria Iturrioz (derecha) formaron parte de la nueva tradición de las campeonas en La Sella Open / Oisin Keniry

Además de ofrecer la mayor bolsa de premios del golf femenino en España (1 millón de euros), el torneo también reembolsa los gastos a las jugadoras que no superan el corte, reafirmando así su apoyo y compromiso con las jugadoras.

Más allá de lo deportivo, La Sella Open también está construyendo tradiciones con verdadero significado. La iniciativa del “Jardín y la Carta de las Campeonas” invita a cada campeona a plantar un árbol en una zona dedicada del campo, acompañándolo de una carta escrita para la futura ganadora. Un gesto simbólico que busca inspirar a las nuevas generaciones y que refuerza el vínculo del torneo con el crecimiento y legado del golf femenino a largo plazo.

En la pasada edición, la joven canadiense Anna Huang se convirtió en protagonista al firmar una victoria de principio a fin con tan solo 16 años, captando la atención de los aficionados en todo el mundo y dejando una huella imborrable.

La Sella Open continúa siendo el referente en servicios a jugadoras en el circuito del LET / Tristan Jones

Carlos García, director de La Sella Golf, señaló: “Ganar de nuevo el premio a Mejor Servicio a las Jugadoras es un honor enorme para todo el equipo de La Sella Open. Trabajamos durante todo el año para que cada jugadora se sienta respaldada, cómoda y en las mejores condiciones para rendir al máximo.”

“Ser reconocidos por las propias jugadoras dentro del circuito LET tiene un valor especial y refleja la pasión y el nivel de detalle con el que nuestro equipo prepara el torneo año tras año.”

La cuarta edición de La Sella Open se celebrará en septiembre de 2026, justo después de la Solheim Cup, uno de los eventos más prestigiosos del calendario.

Sobre La Sella Open

La Sella Open es uno de los principales torneos femeninos de golf de Europa y se celebra anualmente en La Sella Golf, Dénia (Alicante, España). Como parte del Ladies European Tour (LET), el evento reúne a algunas de las mejores golfistas profesionales del mundo. Enmarcado en un espectacular entorno mediterráneo, el torneo se disputa en el prestigioso recorrido diseñado por José María Olazábal, reconocido por su exigencia técnica y belleza paisajística.

Desde su debut en 2023, La Sella Open ha destacado no solo por contar con la mayor dotación económica del golf femenino en España, con 1 millón de euros, sino también por su firme apuesta por una experiencia integral y cuidada para las jugadoras. En su primera edición fue elegido “Torneo del Año 2023” por las propias jugadoras del LET y, en 2024, volvió a ser distinguido como el torneo con “Mejor Servicios a las Jugadoras”.

De acceso gratuito para el público, La Sella Open ofrece a los aficionados una oportunidad única de disfrutar del golf de élite en un entorno cercano y acogedor. Más allá de la competición, el torneo actúa como motor de promoción turística, cultural y deportiva, reforzando el posicionamiento de España como destino internacional de referencia para el golf.