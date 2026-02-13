Día de luto en Xàbia por los dos vecinos fallecidos en el incendio en la finca del núcleo del Arenal

La conmoción es enorme. Xàbia despierta rota de dolor por el trágico incendio que ayer se cobró la vida de dos vecinos, una mujer de 70 años y un hombre de 42. El fuego también dejó un herido grave, un hombre de 58 años que permanece ingresado en el hospital de Dénia. La alcaldesa, Rosa Cardona, decretó anoche un día de luto oficial, este viernes 13 de febrero. Las banderas ondean a media asta. La alcaldesa, que ayer estuvo junto al concejal de Seguridad, Juan Ortolá, en la zona del incendio, la urbanización Jávea Park, en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia, ha expresado el duelo y solidaridad del ayuntamiento y de todo el pueblo a las familias afectadas.

Cruz Roja atiende a familiares de las víctimas / A. P. F.

El incendio se declaró sobre las 16 horas en la vivienda donde vivía la víctima de 70 años. Las llamas cobraron fuerza rápidamente. La escalera interior del edificio se inundó totalmente de humo, convertida en una tóxica chimenea. Se confinó a los vecinos de los pisos que estaban en las plantas superiores al del voraz incendio. El vecino de 42 años, de nacionalidad colombiana, perdió la vida al ir llamando puerta a puerta para avisar a todos los residentes de que se había desatado un peligroso incendio. Inhaló mucho humo y se desplomó en la escalera de la finca. Lo lograron rescatar y los servicios de emergencia intentaron reanimarlo en la calle. Pero no hubo respuesta y falleció.

Alfons Padilla

Una patrulla de la Policía Local fue la primera en llegar. Un agente subió con el montacargas de un pintor y pudo entrar en la escalera interior. Le habían dicho que una familia con menores estaba atrapada. Y así era. Encontró a los cinco miembros de la familia, dos de ellos menores y el más pequeño de 5 años, tirados en el suelo de la escalera. El humo era asfixiante. Los sacó a los cinco y les salvó la vida.

Alfons Padilla

En la plazoleta de Jávea Park los familiares y amigos de los fallecidos estaban rotos de dolor. Los servicios sanitarios de las ambulancias de SVB y SAMU y de la Cruz Roja de Xàbia atendieron a cinco personas por crisis de ansiedad. Los psicólogos de Cruz Roja prestaron asistencia a los familiares. En esta finca viven familias humildes, trabajadoras. Muchos de los inquilinos trabajan en la hostelería de la playa del Arenal.

Los desalojados se abrigan con mantas térmicas / A. P. F.

La angustia de los desalojados

Los 40 desalojados han pasado la noche realojados por el ayuntamiento en hoteles de Xàbia o en casas de familiares. No han podido dormir al revivir una y otra vez la angustia. Además, lo han dejado todo en sus pisos y no saben qué se encontrarán cuando puedan volver.

Los arquitectos inspeccionaran hoy la finca y revisarán los posibles daños estructurales. Los bomberos ya realizaron ayer una valoración de la vivienda calcinada, la escalera y la fachada (se descolgaron de balcón en balcón). De momento, el edificio está inhabitable. La escalera se convirtió en una gran chimenea inundada de humo negro y tóxico.