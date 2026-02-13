Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta

Els Magazinos de Dénia estrena su agenda de ferias gastronómicas 2026 el próximo domingo 1 de marzo con la tercera edición de la Feria del embutido tradicional de la Marina Alta “Porc, Pebre i Pebre Roig”. Una llamada a disfrutar de la vida, plasmada en el cartel creado por la artista valenciana África Pitarch .

La tercera edición de la Feria del Embutido Tradicional pretende convertirse en un escaparate de los productos y elaboradores de la Marina y de comarcas vecinas, destacando el valor del territorio, sus tradiciones, su historia, su gastronomía y su gente. La jornada contará con una propuesta culinaria especial por parte de los puestos del mercado. Además, se organizará una calçotada con calçots de Vicente Mahiques de Jesús Pobre y embutidos a la brasa en la plaza “Dénia es vida”. Los asistentes también podrán visitar los stands de las carnicerías Ca Paquitina (Ondara), Ca Curro (Gata de Gorgos) y Pedro Panxeta (Pedreguer).

El precioso cartel de África Pitarch / África Pitarch

Els Magazinos, con el apoyo de Cerveza Turia , impulsa este reconocimiento a la tradición chacinera de la Marina, un oficio menos conocido que la pesca o la agricultura, pero igualmente presente en la historia local. Por este motivo, el mercado de Dénia ha reservado un espacio para estos productos y sus artesanos. Asimismo, se celebrará en el Espacio A la Fresca Events una mesa redonda sobre la historia del embutido en la Marina Alta con la participación de Toni Arabí (Ca Curro, Gata de Gorgos), Francis Sancho (Ca Paquitina, Ondara) y Pedro Panxeta (Pedreguer), junto a Javier Calvo, doctor en Historia, investigador de la tradición chacinera de la Marina Alta y autor de la colección de libros “El Nostre Territori”, donde documenta ferias y tradiciones para preservar y difundir nuestro patrimonio.

Embutidos artesanales y buenísimos: pura tradición de la Marina Alta / Bondia

PROGRAMACIÓN DE LA FERIA DEL EMBUTIDO TRADICIONAL DE LA MARINA “PORC, PEBRE I PEBRE ROIG”:

Oferta gastronómica en los espacios de Els Magazinos

Los locales de la Calle de los Sabores realizarán tablas de embutido seco y a la brasa: Tabla de embutidos + Cerveza Turia: 16 €

En la plaza Dénia es vida se podrá pedir embutido a la brasa y tabla de embutido seco del restaurante A la Fresca:

Tabla + Cerveza Turia: 16 €

Calçotada con embutidos en la plaza Dénia es vida con calçots de Vicente Mahiques de Jesús Pobre.

Javier Calvo explica la historia del embutido / BODIA.B

Actividades culturales

10:30 - 12:00 h | Espacio A la Fresca Events

Mesa redonda y Almuerzo de embutido de La Marina con Cerveza Turia

Ponentes de la mesa redonda:

Javier Calvo (doctor en historia de Dénia)

Toni Arabí de Ca Curro (Gata de Gorgos)

Francis Sancho de Ca Paquitina (Ondara)

Pedro Panxeta (Pedreguer)

El almuerzo, elaborado por el restaurante A la Fresca, tiene un precio de 15 euros, está realizado con embutido de las 3 carnicerías de la feria, incluye la mesa redonda y estará compuesto de:

elaborado por el restaurante A la Fresca, tiene un precio de 15 euros, está realizado con embutido de las 3 carnicerías de la feria, incluye la mesa redonda y estará compuesto de: Carpaccio de bufa blanca, rúcula, almendras y vinagreta del Mediterráneo.

Patatas revueltas con morcilla de Ca Paquitina al estilo A la fresca.

Bocadillo de longaniza de Ca Curro.

Maridaje de Cerveza Turia

11:00 - 14:00 y 16:00 - 18:00 h | Plaza Dénia es vida

Mercado artesanal de embutido de La Marina: Carnicerías Ca Paquitina (Ondara), Ca Curro (Gata de Gorgos) y Panxeta (Pedreguer).

12:00 - 15:00 h | Plaza Dénia es vida

“Embutido a la brasa” y tabla de embutido seco del restaurante A la fresca

Tabla + Cerveza Turia: 16 €

12:00 - 14:00 h | Plaza Dénia es vida

Calçotada con calçots de Vicente Mahiques de Jesús Pobre

Lumbre y sabor: los embutidos a la parrilla son para chuparse los dedos / BODIA.B

TEMPORADA DE FERIAS GASTRONÓMICAS 2026

La jornada del embutido de la Marina “Porc, Pebre i Pebre Roig” abre un nuevo calendario de ferias gastronómicas en Els Magazinos.

Las siguientes jornadas programadas son:

Domingo 1 de marzo. Feria del embutido “Porc, Pebre i Pebre roig”

Sábado 11 de abril. Feria “Diània Terra d’Oli”

Sábado 23 de mayo. Feria “Terra Moscatell”

Sábado 20 de junio . Feria de salazones y atún “Sol i Sal”

Domingo 26 de julio. Concurso de tomate “La millor tomaca”

Sábado 19 de septiembre. Feria de arroz marinero “Viu l’arròs mariner”

Del jueves 9 al domingo 12 de octubre. “Porró Fest”, el Oktober Fest de La Marina

Domingo 25 de octubre. Feria del queso artesanal valenciano “¡Dénia está como un queso!”

Domingo 22 de noviembre. Feria de cocas de La Marina “La farina, fina que fina”

Els Magazinos se enorgullece de crear un espacio en el que la cultura, la historia y la sostenibilidad hacen vibrar su mercado. Transmitir la auténtica esencia mediterránea y compartir el paraíso de nuestro territorio con cada visitante con el concepto “Els Magazinos. Aquí se vive el Mediterráneo”.

Noticias relacionadas

Mucha historia: la sobrasada es legado culinario de la repoblación mallorquina / BODIA.B

Sobre Els Magazinos

Els Magazinos apuesta por la buena vida, la buena mesa y un espacio mediterráneo para compartir. Un sitio que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes, Els Magazinos sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.