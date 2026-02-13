El policía de Xàbia que salvó a una familia en el incendio: "Escuché a una mujer que pedía socorro y estaban en total oscuridad y atrapados por el humo"
El agente subió con la grúa de un pintor y primero sacó a una pareja que estaba en un balcón y luego salvó a una familia con dos menores, el pequeño de 5 años
"Vi una débil luz de un móvil y pude saber que estaban atrapados en el pasillo inundado de humo"
El agente de la Policía Local de Xàbia que ayer salvó a una familia de cinco miembros, dos de ellos menores y el pequeño de 5 años, ha recordado hoy cómo fue ese complicado rescate. Él y su compañera fueron los primeros que llegaron al incendio de la finca de Jávea Park, en la playa del Arenal. "Un pintor que estaba allí trabajando con una grúa me dijo que me subía y que me ayudaba a sacar a personas que estaban en los balcones. Le dije que adelante. Así poníamos a salvo a esos vecinos", ha explicado el policía. "Bajamos a una pareja que estaba en el balcón, pero cuando entré en esa vivienda escuché que una mujer pedía socorro".
El agente abrió entonces la puerta que da al rellano del edificio. El pasillo estaba totalmente a oscuras, inundado de humo. "Pero vi una débil luz. Era la de un móvil. Con la lintera alumbré hacia allí y estaba la familia de cinco miembros. Estaban atrapados y a oscuras". El policía llegó hasta ellos. Y los sacó hasta el balcón. Allí ya los pudieron bajar a la calle con la grúa. "Era un caos. Cuando escuché que pedían ayuda y que estaban atrapados, pensé 'adelante' y fui a buscarlos", ha indicado.
"Sí, sí, están bien. Luego el niño de 5 años quiso hacerse una foto conmigo". El agente se quita importancia y dice que lo que hizo fue cumplir con su deber y no un acto de heroicidad. "Teníamos que actuar rápidamente. Era el primer momento y, si podíamos poner a vecinos a salvo, debíamos hacerlo".
Dos vecinos fallecidos
Xàbia está de luto por la muerte en ese incendio de dos vecinos, una mujer de 70 años y un hombre de 42. La mujer residía en la vivienda donde comenzó el fuego, piso que ha quedado totalmente destruido. El otro vecino también vivía en la finca con su esposa y sus dos hijos. Bajó a los niños a la calle, los puso a salvo y luego subió a llamar de puerta a puerta a sus convecinos y avisarles de que había un incendio. Se asfixió en la escalera y se desplomó. Lo rescataron los bomberos y ellos y luego los servicios sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito.
Los bomberos también rescataron a un vecino de 58 años que había inhalado mucho humo. Estuvo consciente en todo momento. Permanece ingresados en el hospital de Dénia.
