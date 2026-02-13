Xàbia ayudará a la familia de Gerson, quien murió al intentar salvar a sus vecinos en el incendio, a repatriar el cadáver a Colombia

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, se ha reunido esta mañana con la viuda y los hijos de Gerson, el vecino de 42 años que murió ayer al asfixiarse con el humo en el incendio de la finca de Jávea Park, en el Arenal de Xàbia. Fallecieron dos personas, el mencionado Gerson y Arantza, de 70 años y propietaria del piso donde se inició el pavoroso fuego. La alcaldesa ha destacado la valentía y generosidad de este vecino, quien, cuando puso a salvo a sus hijos, volvió a entrar en el edificio para intentar salvar a más residentes. Los familiares han solicitado ayuda para la repatriación del cadáver a Colombia, el país del fallecido (llevaba en Xàbia desde hacía 7 años). La alcaldesa se ha comprometido a ayudarles.

También elevará al próximo pleno la propuesta para conceder una medalla y un distintivo honorífico a título póstumo a este vecino. También planteará que se apruebe un reconocimiento a los cuperos y fuerzas de seguridad que "arriesgaron su vida logrando salvar a varios vecinos del fatídico incendio". Uno de los agentes de la Policía Local se sirvió de una grúa de un pintor para poner a salvo a una pareja que estaba en un balcón y para rescatar del rellano inundado de humo a una familia de cinco miembros, dos de ellos menores y el pequeño de 5 años, que estaba atrapada.

Alfons Padilla

Mientras, el ayuntamiento sigue atendiendo a los desalojados, unos 40. Están alojadas en hoteles (esta pasada noche la hicieron en el Villa Naranjos). Allí permanecerán hasta que se limpien y reparen los grandes estragos del fuego. Los arquitectos han revisado el edificio y han descartado daños estructurales. Los vecinos regresarán de forma progresiva. La planta más dañada es la segunda, la del piso en el que se inició el fuego, vivienda que ha quedado destruida. Los vecinos regresarán "progresivamente, una vez desaparezca cualquier situación de riesgo y se garantice plenamente su seguridad".

Reuniones constantes con los afectados

El consistorio está realizando reuniones con los afectdos y les mantiene informados de todo. Ha puesto a su disposición, además de apoyo psicológico (municipal y de la Cruz Roja), asesoramiento para pedir ayudas y tramitar las reclamaciones a los seguros.