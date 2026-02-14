Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el corazón de la tragedia: la destrucción en el interior de la finca de Xàbia del incendio con dos muertos

Levante-EMV accede al edificio del Arenal de Xàbia: la segunda planta, devastada; la escalera, una ennegrecida "chimenea", y las puertas reventadas para rescatar a los vecinos

Los operarios de la empresa municipal del agua, los voluntarios de Protección Civil y los empleados de limpieza trabajan a destajo para que los cuarenta vecinos desalojados puedan regresar a partir del lunes a sus casas

Efectivos de Protección Civil y un operario de Amjasa, en el interior de la finca

Efectivos de Protección Civil y un operario de Amjasa, en el interior de la finca / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un corazón herido. Levante-EMV ha entrado hoy en el "corazón" de la tragedia, en el interior de la finca de Jávea Park, en la playa del Arenal de Xàbia, del incendio en el que murieron dos personas, Arantza, de 70 años, y Gerson, de 42. Sobrecoge. El ayuntamiento está ayudando en todo a los vecinos. Los operarios de Amjasa, la empresa del agua, los voluntarios de Protección Civil, la Policía Local y la empresa de limpieza contratada por el consistorio ya están manos a la obra. Pero el trabajo es ingente.

En el corazón de la tragedia: Así está por dentro la finca de Xàbia del incendio con dos muertos (imágenes)

En el corazón de la tragedia: Así está por dentro la finca de Xàbia del incendio con dos muertos (imágenes)

En el corazón de la tragedia: Así está por dentro la finca de Xàbia del incendio con dos muertos (imágenes) / A. P. F.

La segunda planta, la de la vivienda en la que se inición el incendio (y donde falleció Arantza), está devastada. La escalera fue como una chimenea. Está ennegrecida desde la segunda planta hasta la séptima. Los vecinos y la Policía Local recordaban hoy que ascendía "una catarata de humo negro y tóxico". Fue en la escalera y en el rellano del quinto piso donde Gerson, el vecino que tras poner a sus hijos a salvo subió para rescatar a más residentes, se asfixió y cayó desplomado.

Una de las puertas que reventaron los bomberos para rescatar a los moradores

Una de las puertas que reventaron los bomberos para rescatar a los moradores / A. P. F.

Los rellanos también están repletos de ceniza y hollín. Se han colocado candados en las puertas que tuvieron que reventar los bomberos para sacar a los vecinos.

La contrata de la limpieza viaria y la recogida de basura, Tecma, ha llevado un gran contenedor para que se arrojen los escombros y los muebles y electrodomésticos calcinados.

Así está la planta más crítica del trágico incendio de Xàbia

Así está la planta más crítica del trágico incendio de Xàbia

Alfons Padilla

El presidente de la finca está al pie del cañón. La alcaldesa, Rosa Cardona, ha estado esta mañana supervisando los trabajos de recuperación del suministro de agua y de la electricidad. Los servicios sociales y la Cruz Roja siguen atendiendo a los desalojados, unos 40 vecinos, que han hecho noche en los hoteles Villa Naranjos y Miramar. El intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, está coordinando todas estas labores. Se hacen reuniones con los vecinos a las 10, 14 y 19 horas. Se les quiere tener informados de todo. Podrían empezar a volver de forma paulatina a sus casas a partir del lunes.

"Profunda tristeza"

Xàbia sigue conmocinada por la muerte de Arantza, la propietaria del piso en el que comenzó el fuego, y de Gerson. El MABS (grupo de soporte a los enfermos de cáncer y a sus familiares) ha expresado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de Arantza Lalana, que era voluntaria de esta entidad. "Su amabilidad y calidez admiraron a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar junto a ella".

Mientras, todos en Xàbia siguen conmovidos por la generosidad de Gerson, quien perdió la vida al intentar salvar a vecinos atrapados. El ayuntamiento lo distinguirá a título póstumo. También ayudará a la familia a repatriar el cadáver a Colombia.

