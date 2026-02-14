Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo vientoDirecto vientoCancelación actosAviso EmergenciasCierre pisos 'falleros'Túnel MelianaRenfe despidoCines Yelmo
instagramlinkedin

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

Profesionales del mar y de las emergencias destacan de forma unánime la gran contribución de quien ha sido desde 2008 hasta ahora, que se ha jubilado, jefe del centro de Salvamento Marítimo en València

Ahora difundirá su extraordinaria experiencia como profesor en el centro de seguridad marítima integral Jovellanos de Gijón

Antonio Padial junto al alcalde de Dénia, el guardacostas, el presidente de la cofradía, la jefa de operaciones de Salvamento Marítimo, el escultor Toni Marí y Eusebi Miñana, entre otros

Antonio Padial junto al alcalde de Dénia, el guardacostas, el presidente de la cofradía, la jefa de operaciones de Salvamento Marítimo, el escultor Toni Marí y Eusebi Miñana, entre otros / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

La experiencia de Antonio Padial es un tesoro. Cuando en 1994 llegó al Centro de Coordinación y Salvamento de València (centro de Salvamento Marítimo, entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), Antonio Padial había trabajado durante diez años de piloto de la marina mercante. Fue controlador hasta que en 2008 su jefe, Juan Crespo, se marchó a Madrid y le propuso para sucederle. Ahora se ha jubilado. «Es un referente», destacó este viernes, en un acto de homenaje en el restaurante Mena de Dénia, María Evangelina Díaz, jefa de operaciones de Salvamento Marítimo. «Es tremendamente generoso y siempre ha compartido con todos sus extraordinarios conocimientos del mar y la seguridad».

Los profesionales del mar y de las emergencias (representantes de la cofradías de pescadores, de los bomberos, de salvamento, de la náutica o de la protección del litoral) asistieron al homenaje. También estuvo el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. El acto lo impulsaron Eusebi Miñana, quien trabajó en Salvamento Marítimo con Padial y que es gerente de SVS (Sociedad de Vigilancia y Salvamento), y Toni Martínez, responsable del Servicio Ambiental y Marino del Ayuntamiento de Dénia.

Padial con María Evangelina Díaz, jefa de operaciones de Salvamento Marítimo

Padial con María Evangelina Díaz, jefa de operaciones de Salvamento Marítimo / Levante-EMV

Al homenajeado le entregaron una escultura del artista Toni Marí, también presente en el acto. La escultura representa un pez luna. Expresa el compromiso de Padial con la seguridad en el mar y la protección de los ecosistemas marinos. Salvamento Marítimo, además de esa función esencial de rescatar y auxiliar a náufragos o embarcaciones con problemas (esencial la labor humanitaria de socorrer a los inmigrantes de las pateras), realiza actuaciones para evitar la contaminación.

El homenajeado con la tripulación de la Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia

El homenajeado con la tripulación de la Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia / Levante-EMV

Padial avanzó que va a seguir vinculado a Salvamento Marítimo como profesor en el centro de seguridad marítima integral Jovellanos de Gijón. Su experiencia es un tesoro. Ha vivido el furor de la náutica de los últimos años. «He visto esa evolución. Y he de decir que todos somos Salvamento Marítimo. Todos debemos tener formación en seguridad en el mar».

La evolución de la náutica

La reflexión es de calado. Los conocimientos de este profesional son extraordinarios. Incide en que en Dénia y Xàbia, en el cabo de Sant Antoni y el Cap de la Nau y, en general, en todo el litoral norte de Alicante el mar se ha abierto de alguna manera a todos, a la náutica de recreo, a los usuarios de kayaks, paddle surf, también a los buceadores. Las intervenciones de salvamento se han multiplicado. Y si el mar de alguna manera se "democratiza", también hay que hacer llegar a todos la formación y las pautas para disfrutar de manera segura de las actividades náuticas.

Noticias relacionadas

Lo dicho: la experiencia y los grandes conocimientos de Antonio Padial son un tesoro. Y él, de natural generoso, aboga por compartirlos y por hacer llegar la formación a todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  8. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año

El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año

Xàbia ayudará a la familia de Gerson, quien murió al intentar salvar a sus vecinos en el incendio, a repatriar el cadáver a Colombia

Xàbia ayudará a la familia de Gerson, quien murió al intentar salvar a sus vecinos en el incendio, a repatriar el cadáver a Colombia

Tragedia en Xàbia: "Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió asfixiado por el humo"

Tragedia en Xàbia: "Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió asfixiado por el humo"

Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta

Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta

Día de luto en Xàbia por los dos vecinos fallecidos en el incendio en la finca del núcleo del Arenal

Día de luto en Xàbia por los dos vecinos fallecidos en el incendio en la finca del núcleo del Arenal

Calp reconstruye el muro del paseo de la playa de la Fossa dañado por el temporal

Calp reconstruye el muro del paseo de la playa de la Fossa dañado por el temporal
Tracking Pixel Contents