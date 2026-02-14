Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

La experiencia de Antonio Padial es un tesoro. Cuando en 1994 llegó al Centro de Coordinación y Salvamento de València (centro de Salvamento Marítimo, entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), Antonio Padial había trabajado durante diez años de piloto de la marina mercante. Fue controlador hasta que en 2008 su jefe, Juan Crespo, se marchó a Madrid y le propuso para sucederle. Ahora se ha jubilado. «Es un referente», destacó este viernes, en un acto de homenaje en el restaurante Mena de Dénia, María Evangelina Díaz, jefa de operaciones de Salvamento Marítimo. «Es tremendamente generoso y siempre ha compartido con todos sus extraordinarios conocimientos del mar y la seguridad».

Los profesionales del mar y de las emergencias (representantes de la cofradías de pescadores, de los bomberos, de salvamento, de la náutica o de la protección del litoral) asistieron al homenaje. También estuvo el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt. El acto lo impulsaron Eusebi Miñana, quien trabajó en Salvamento Marítimo con Padial y que es gerente de SVS (Sociedad de Vigilancia y Salvamento), y Toni Martínez, responsable del Servicio Ambiental y Marino del Ayuntamiento de Dénia.

Padial con María Evangelina Díaz, jefa de operaciones de Salvamento Marítimo / Levante-EMV

Al homenajeado le entregaron una escultura del artista Toni Marí, también presente en el acto. La escultura representa un pez luna. Expresa el compromiso de Padial con la seguridad en el mar y la protección de los ecosistemas marinos. Salvamento Marítimo, además de esa función esencial de rescatar y auxiliar a náufragos o embarcaciones con problemas (esencial la labor humanitaria de socorrer a los inmigrantes de las pateras), realiza actuaciones para evitar la contaminación.

El homenajeado con la tripulación de la Salvamar Fénix, la embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia / Levante-EMV

Padial avanzó que va a seguir vinculado a Salvamento Marítimo como profesor en el centro de seguridad marítima integral Jovellanos de Gijón. Su experiencia es un tesoro. Ha vivido el furor de la náutica de los últimos años. «He visto esa evolución. Y he de decir que todos somos Salvamento Marítimo. Todos debemos tener formación en seguridad en el mar».

La evolución de la náutica

La reflexión es de calado. Los conocimientos de este profesional son extraordinarios. Incide en que en Dénia y Xàbia, en el cabo de Sant Antoni y el Cap de la Nau y, en general, en todo el litoral norte de Alicante el mar se ha abierto de alguna manera a todos, a la náutica de recreo, a los usuarios de kayaks, paddle surf, también a los buceadores. Las intervenciones de salvamento se han multiplicado. Y si el mar de alguna manera se "democratiza", también hay que hacer llegar a todos la formación y las pautas para disfrutar de manera segura de las actividades náuticas.

Lo dicho: la experiencia y los grandes conocimientos de Antonio Padial son un tesoro. Y él, de natural generoso, aboga por compartirlos y por hacer llegar la formación a todos.