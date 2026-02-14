El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año

El Carnaval de Pego se disfraza de mala pata. El pasado año se suspendió por la alerta de lluvias torrenciales. Este año se lo ha llevado el viento. La previsión de vendaval y la alerta Es-Alert lanzada este viernes por la tarde por la Generalitat han motivado que el equipo de gobierno de Pego suspenda el Carnestoltes y todas las actividades previstas para este sábado.

El Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) se reunió en la tarde de ayer para analizar los pronósticos meteorológicos y decidir si mantenía o no el Carnaval. Se acordó cancelarlo.

"Este equipo de gobierno siempre hará prevalecer, por supuesto, la seguridad de todos los vecinos y vecinas", ha difundido el ayuntamiento en sus redes.

El Carnestotes infantil se celebrará el próximo martes, día de la fiesta local de la "Crosta", el arroz típico de Pego. Los actos previstos para esta mañana de sábado se trasladan a la tarde del martes. Los niños y niñas podrán celebrar el Carnaval con un pasacalle, juegos y música.

Los actos del Carnestoltes comenzaron el viernes de la pasada semana con el pregón. El sábado tuvo lugar la Baixada del riu Bullent. El segundo fin de semana de fiesta, el del "carnaval carnaval", el de la alegría de los disfraces, se ha frustrado por el vendaval. El viento es tan áspero y antipático como la Cuaresma.