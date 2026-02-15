El acelerón del sábado noche: detenida en Dénia por conducción temeraria tras "rascar" y causar daños en coches aparcados

Hay que cambiar lo de fiebre por acelerón. "Acelerón del sábado noche". Esa es la película de los fines de semana en Dénia. Esta pasada noche la Unidad de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Policía Local llevó a cabo un operativo especial y lo típico: un atestado penal por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otro por conducción temeraria, sanciones por conducir sin permiso, por tener el carné caducado, por carecer de seguro y cuatro denucnias por circular con la ITV caducada.

Sustancias estupefacientes decomisadas por los agentes / Policía Local de Dénia

Nada del otro jueves. O nada del otro sábado. Los agentes saben un poco con lo que se van a encontrar. No es que sea una fiebre de imprudencias, pero hay acelerones. Eso sí, acelerones. Y el más llamativo de la noche fue el de una conductora a la que los policías detuvieron por conducción temeraria. "Rascó" y causó daños con su coche en otros que estaban aparcados.

Micción y fricción

Los agentes levantaron ocho actas de decomiso por tenencia de estupefacientes. Decomisaron pequeñas cantidades de marihuana, cocaína y hachís. También sancionaron conductas incívicas como la de orinar en la calle. Sábado de micciones (las de quienes se alivian en las esquinas y fachadas) y de fricciones (el "rascón" que la conductora luego arrestada le dio a los coches estacinados).