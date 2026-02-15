Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin temporalDirecto vientoTrenes suspendidosTemporal históricoES-AlertEmprendedor SumacàrcerCierre pisos 'falleros'Túnel MelianaPaseo CulleraDespido Renfe
instagramlinkedin

Calp, obligada a "mover" su último gran aparcamiento: está en zona inundable

La alcaldesa revela que la CHJ les está imponiendo "multas coercitivas" al estar el parking de la Senieta, con capacidad para 200 coches, en zona de "flujo preferente" de los barrancos

La avenida Felipe VI y, tras el murete, el aparcamiento de la Senieta, que está en zona inundable

La avenida Felipe VI y, tras el murete, el aparcamiento de la Senieta, que está en zona inundable / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

El aparcamiento de la Senieta, el último gran parking público abierto en Calp y que tiene capacidad para 200 coches, está en el aire. Bueno, en el aire no exactamente. Lo que está es en zona inundable, "atrapado" entre dos barrancos, el del Pou Roig y el del Quisi (se unen un poco más adelante en el encauzamiento urbano de la calle La Niña y desembocan en la playa del Arenal). Con los barrancos no se juega.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, preguntó ayer en el pleno a la alcaldesa y concejala de Urbanismo, Ana Sala, sobre las posibles soluciones para cumplir la exigencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de sacar este aparcamiento de la zona inundable. Se abrió no hace tanto, cuando se terminó de construir el nuevo puente sobre el barranco del Pou Roig que conecta la avenida del País Valencià (la de la zona deportiva) con la avenida Rumania, donde se están levantando varias torres de apartamentos. Mientras, en junio del pasado año, se abrió la otra avenida que pasa junto a este aparcamiento, la de Felipe VI.

Estas avenidas han descongestionado los viales de Ejércitos Españoles y Diputación. Estaban dibujados en el PGOU de Calp, aprobado en 1989, pero la planificación urbana va poco a poco y la realidad y el actual furor urbanísico la atropellan. Las inundaciones (las de octubre de 2009 en Calp ya fueron catastróficas) hay que tomárselas muy en serio.

Multas coercitivas

La alcaldesa reveló en el pleno que la CHJ le está imponiendo al ayuntamiento "multas coercitivas" por este aparcamiento situado en zona inundable. "Nos dice que está en zona de flujo preferente" de los barrancos. Avanzó que están estudiando alternativas para "mover" el parking.

Noticias relacionadas

Calp, como los otros pueblos del litoral de la Marina Alta, ha crecido sobre arenas movedizas (zonas inundables). Ahora, en tiempos de emergencia climática, ya no se puede mirar para otro lado. Este aparcamiento está "abrazado" por dos barrancos y situado en una partida llamada Senieta (un topónimo que alude claramente al agua). Por otra parte, es un parking disuasorio que evita que los coches se metan en el centro urbano y que palia la falta de estacionamiento que hay en el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  8. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras

Calp, obligada a "mover" su último gran aparcamiento: está en zona inundable

Calp, obligada a "mover" su último gran aparcamiento: está en zona inundable

En el corazón de la tragedia: la destrucción en el interior de la finca de Xàbia del incendio con dos muertos

En el corazón de la tragedia: la destrucción en el interior de la finca de Xàbia del incendio con dos muertos

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año

El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año

Xàbia ayudará a la familia de Gerson, quien murió al intentar salvar a sus vecinos en el incendio, a repatriar el cadáver a Colombia

Xàbia ayudará a la familia de Gerson, quien murió al intentar salvar a sus vecinos en el incendio, a repatriar el cadáver a Colombia

Tragedia en Xàbia: "Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió asfixiado por el humo"

Tragedia en Xàbia: "Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió asfixiado por el humo"

Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta

Els Magazinos estrena su temporada de ferias gastronómicas con “Porc, Pebre i Pebre Roig”, la feria del embutido tradicional de la Marina Alta
Tracking Pixel Contents