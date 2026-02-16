Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colas vivienda AlziraAvisos vientoFin temporalVizcaíno CasasJoan RomeroVelada MMA Roig ArenaEmprendedor SumacàrcerCabalgata Año Nuevo chinoEmbalse AlgarTorres PilesOro
instagramlinkedin

La algarroba está de dulce en Alcalalí

El campo es pura adaptación: la Xylella ha destruido la mayor parte de los almendros y el algarrobo, árbol mítico del Mediterráneo, se ha convertido en el nuevo símbolo de la esperanza agrícola

Dulces elaborados con algarroba

Dulces elaborados con algarroba / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Alcalalí

La "garrofera" es la salvación. Ha proporcionado forraje para el ganado. Ha dado humilde alimento en épocas de escasez y hambruna. Estos árboles de retorcidos y robustos troncos, cuyas raíces son fabulosos contrafuertes en los muros de "pedra seca" ("els arbres dels marges"), son humildes y míticos. Los algarrobos, olivos, viñas y almendros son, quizás, los cultivos más representativos del secano del Mediterráneo. Pero la "Xylella fastidiosa" ha arrasado los almendros y hay que volver a ese otro árbol que, cuando todo se tuerce, se convierte en el símbolo de la esperanza agrícola. Y así lo ha hecho Alcalalí. Su festival de febrero, el Feslalí, es resistencia. El paisaje de los almendros en flor y la riqueza de la almendra eran atractivos insuperables. Pero la "garrofera" tiene unas raíces poderosas. Confiera al festival otra dimensión, la de la rebelarse contra las adversidades.

Marina Vega ganó el premio a la innovación y creatividad de la repostería con algarroba

Marina Vega ganó el premio a la innovación y creatividad de la repostería con algarroba / A. P. F.

Y la algarroba está de dulce. Es nutritiva y sanísima. Contiene taninos, un antioxidante. La harina de algarroba es harina de otro costal, el costal de los alimentos naturales y sanos.

Ana María Gutiérrez celebra su premio

Ana María Gutiérrez celebra su premio / A. P. F.

La algarroba da para elaboraciones de repostería buenísimas. Alcalalí lo demuestra. Su concurso de dulces con algarroba concita interés. Es sabrosísimo. Muchos curiosos se acercaron este domingo a contemplar (y luego saborear) los pasteles elaborados con este fruto.

Noticias relacionadas

Tiffany Saunders elaboró el pastel más sabroso

Tiffany Saunders elaboró el pastel más sabroso / A. P. F.

Premios

El premio a la innovación y creatividad fue para Marina Vega (periodista con buena mano para la repostería). El premio a la tradición y el producto local se lo llevó Ana María Gutiérrez. Y el pastel más sabroso lo preparó Tiffany Saunders. Las ganadoras estaban contentísimas. Han sembrado su semilla para la recuperación de la algarroba y la creación de un receterio de este producto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  8. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras

La algarroba está de dulce en Alcalalí

La algarroba está de dulce en Alcalalí

Empiezan a volver a sus casas los desalojados en el trágico incendio de Xàbia: "Estamos traumatizados por los dos fallecidos"

Empiezan a volver a sus casas los desalojados en el trágico incendio de Xàbia: "Estamos traumatizados por los dos fallecidos"

El acelerón del sábado noche: detenida en Dénia por conducción temeraria tras "rascar" y causar daños en coches aparcados

El acelerón del sábado noche: detenida en Dénia por conducción temeraria tras "rascar" y causar daños en coches aparcados

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

Temporal histórico de viento: dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy

En el corazón de la tragedia: la destrucción en el interior de la finca de Xàbia del incendio con dos muertos

En el corazón de la tragedia: la destrucción en el interior de la finca de Xàbia del incendio con dos muertos

Calp, obligada a "mover" su último gran aparcamiento: está en zona inundable

Calp, obligada a "mover" su último gran aparcamiento: está en zona inundable

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

Homenaje en Dénia: "Antonio Padial es un referente en la seguridad marítima"

El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año

El vendaval se lleva el Carnaval de Pego: suspendido por segundo año
Tracking Pixel Contents