La algarroba está de dulce en Alcalalí

La "garrofera" es la salvación. Ha proporcionado forraje para el ganado. Ha dado humilde alimento en épocas de escasez y hambruna. Estos árboles de retorcidos y robustos troncos, cuyas raíces son fabulosos contrafuertes en los muros de "pedra seca" ("els arbres dels marges"), son humildes y míticos. Los algarrobos, olivos, viñas y almendros son, quizás, los cultivos más representativos del secano del Mediterráneo. Pero la "Xylella fastidiosa" ha arrasado los almendros y hay que volver a ese otro árbol que, cuando todo se tuerce, se convierte en el símbolo de la esperanza agrícola. Y así lo ha hecho Alcalalí. Su festival de febrero, el Feslalí, es resistencia. El paisaje de los almendros en flor y la riqueza de la almendra eran atractivos insuperables. Pero la "garrofera" tiene unas raíces poderosas. Confiera al festival otra dimensión, la de la rebelarse contra las adversidades.

Marina Vega ganó el premio a la innovación y creatividad de la repostería con algarroba / A. P. F.

Y la algarroba está de dulce. Es nutritiva y sanísima. Contiene taninos, un antioxidante. La harina de algarroba es harina de otro costal, el costal de los alimentos naturales y sanos.

Ana María Gutiérrez celebra su premio / A. P. F.

La algarroba da para elaboraciones de repostería buenísimas. Alcalalí lo demuestra. Su concurso de dulces con algarroba concita interés. Es sabrosísimo. Muchos curiosos se acercaron este domingo a contemplar (y luego saborear) los pasteles elaborados con este fruto.

Tiffany Saunders elaboró el pastel más sabroso / A. P. F.

Premios

El premio a la innovación y creatividad fue para Marina Vega (periodista con buena mano para la repostería). El premio a la tradición y el producto local se lo llevó Ana María Gutiérrez. Y el pastel más sabroso lo preparó Tiffany Saunders. Las ganadoras estaban contentísimas. Han sembrado su semilla para la recuperación de la algarroba y la creación de un receterio de este producto.