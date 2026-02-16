El cóctel explosivo de la vivienda en la Marina Alta: especulación, compra a tocateja por parte de inversores extranjeros, alquiler turístico desbocado, miles de pisos vacíos y casi nula VPO

¿Cuándo la vivienda dejó de ser un derecho y se convirtió en una mercancia, en una mera inversión? Quizá esa es la clave. El mercado marca la pauta. La vivienda es una inversión y no un derecho. La compra para invertir, para especular, para vivir de rentas gana por goleada a la compra para establecer un hogar. No hay hogares. Hay "nichos" de negocio.

El sindicato CC OO l'Alacantí-Les Marines ha realizado un detallado informe de la emergencia habitacional en tres comarcas en los que la vivienda es un lujo (abundan los carteles de promociones de "pisos de lujo"). En la Marina Alta, la Marina Baixa y l'Alacantí, las familias trabajadoras y de clase media lo tienen crudo para comprarse un piso y les da justísimo para pagar un alquiler.

Un dato que deja claro que es casi imposible llegar a final de mes cuando se vive de alquiler. En Dénia, el precio medio de alquiler un piso de dos o tres habitaciones es de 1.300 euros. Mientras, el salario medio es de 1.500 euros. En pagar el alquiler se va el 87 % de un sueldo. Y los jóvenes cobran de media 1.050 euros. Con esos salarios están abocados a alquilar una habitación (450 euros) y se les va un pico. Sobrevivir es una proeza.

El cóctel es explosivo: especulación, compra a tocateja de viviendas por parte de inversores extranjeros, miles de casas vacías (50.000 en las tres comarcas) y escasa (casi nula) oferta de vivienda de protección pública. Además, el alquiler turístico está desbocado. En la Marina Alta, las moratorias han contenido la expansión imparable del alquiler turístico, pero son medidas transitorias hasta que se regulariza este segmento del alojamiento vacacional. El efecto es que ese modelo especulativo de vivienda expulsa a los vecinos de los pueblos y los barrios. La gentrificación transforma los núcleos urbanos. Los transforma y los uniformiza: no hay vecinos ni identidad, sino turistas de paso.

Regulación, primar el alquiler residencial y establecer la tasa turística

CC OO tiene muy claras las posibles soluciones. Ha analizado las políticas de vivienda de otros países. Asegura que la comparativa "desmiente de forma categórica que la regulación pública ahoga el mercado y frena el desarrollo". Exige que se dé prioridad al alquiler residencial de larga duración sobre el turístico y que, de hecho, se apruebe "una moratoria general e inmediata" de nuevas licencias para viviendas de uso vacacional. Plantea que se establezcan topes en los precios de alquiler en las zonas tensionadas (tensionada está toda la costa). Reclama un plan de choque para promover la vivienda pública de alquiler. También aboga por establecer la tasa turística. Este sindicato pide, además, que se refuercen las inspecciones para evitar que proliferen los alquileres turísticos clandestinos.