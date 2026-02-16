Empiezan a volver a sus casas los desalojados en el trágico incendio de Xàbia: "Estamos traumatizados por los dos fallecidos"

"Fue muy valiente. Golpeó mi puerta y pude salir a toda prisa. Me avisó del fuego", Montse se emociona cuando recuerda que fue Gerson, el vecino que luego murió asfixiado cuando trataba de rescatar a una familia atrapada, el que dio la voz de alarma y la alertó de que se había declarado un incendio en una vivienda del segundo piso del edificio de Jávea Park, en la playa del Arenal de Xàbia. Montse y su marido, Pedro, han hecho ya noche en su casa. Son los primeros que han vuelto. Ellos viven en la primera planta, la menos afectada. "Estamos traumatizados por nuestros dos vecinos que murieron. Es muy triste. Ahora, cuando habéis tocado vosotros la puerta, me he sobresaltado. He recordado ese momento en el que Gerson llegó a avisarme", ha explicado Montse. "Claro, todavía estamos un poco asustados. Lo que ocurrió fue muy angustioso. Pero todos se han portado muy bien. La policía, los bomberos, los servicios sociales del ayuntamiento, la guardia civil... han estado pendientes de nosotros".

La inspección esta mañana de la segunda planta, la de la vivienda en la que comenzó el fuego. / A. P. F.

Esta mañana, a las 9 horas, ha empezado una inspección en la que han participado técnicos municipales, la Guardia Civil, los bomberos, el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, la alcaldesa, Rosa Cardona, los responsables de los servicios sociales municipales, la Cruz Roja y el presidente y también el administrador de la comunidad de vecinos. Los vecinos ya pueden volver a sus casas. Están habitables todas las plantas excepto la segunda. Ahora el ayuntamiento realojará a los residentes de esa segunda planta en apartamentos. Hasta ahora los desalojados (el incendio fue el jueves) han estado en hoteles. El apartamento les permite más autonomía. Las reparaciones en la segunda planta podrían prolongarse durante un mes o más.

El intendente jefe de la Policía Local habla con los familiares de Gerson, uno de los fallecidos / A. P. F.

En las plantas superiores a la segunda (la finca tiene siete alturas), ya hay luz y agua. Los rellanos y la escalera están ennegrecidos por el humo. Las empleadas de la limpieza han hecho este fin de semana un trabajo extraordinario. Pero el humo ha impregnado las paredes. Hará falta pintarlas.

Golpeados por la tragedia

Xàbia sigue conmocionada. Hay mucha tristeza por los fallecidos, Arantza, de 70 años, en cuya vivienda comenzó el fuego, y Gerson, de 42, quien bajó primero a sus hijos y los puso a salvo y luego entró en la finca a avisar a sus vecinos y también a intentar salvar a una familia de cinco miembros atrapada (son familiares suyos). A esa familia la rescató finalmente un policía local. Gerson se asfixió con el humo que inundaba totalmente la escalera del edificio. La escalera se convirtió en una chimenea repleta de humo negro y tóxico.

Noticias relacionadas

El funeral de Gerson tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas en el tanatorio de Dénia. La familia está realizando los trámites para repatriar el cadáver a Colombia (son de Cali, en el Valle del Cauca) y darle allí sepultura. El ayuntamiento ayudará en los gastos y trámites de la repatriación.