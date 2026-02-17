Un año de no parar: la Policía de Calp realizó más de 20.000 actuaciones

La concejalía de Seguridad Ciudadana de Calp ha presentado el balance anual de la Policía Local correspondiente al ejercicio 2025. Los datos reflejan una intensa actividad operativa con un total de 20.200 actuaciones. Esta labor es fundamental para la convivencia y la seguridad en el municipio.

El informe estadístico ofrece una radiografía de un cuerpo policial moderno y polivalente. Entre las cifras más significativas destacan las 954 actuaciones humanitarias, que incluyen desde la asistencia a enfermos y accidentados hasta la localización de personas y la intervención en incendios. Así como las 951 actuaciones llevadas a cabo por la Unidad VIOGEN.

Innovación y presencia marítima

El año 2025 ha servido para consolidar nuevas herramientas de vigilancia. La unidad de drones (UMAC) alcanzó las 169 actuaciones, optimizando la vigilancia aérea.

Por su parte, la embarcación policial —adquirida recientemente— realizó 57 servicios durante el periodo estival, reforzando la seguridad en el litoral calpino.

Seguridad vial y prevención

En el ámbito de la movilidad y la prevención, el balance arroja los siguientes datos clave:

La Policía Local interpuso 7.127 denuncias a vehículos y motocicletas en materia de disciplina viaria, se realizaron 2.457 controles en materia de vigilancia, se intervino en 480 accidentes de tráfico. En materia de seguridad ciudadana la Policia Local participó en 135 aprehensiones de sustancias estupefacientes.

Esta presencia constante ha permitido una reducción significativa de los hechos delictivos, apoyada en pilares como la mediación vecinal y el control de ruidos, esenciales para garantizar el descanso en las urbanizaciones y el casco urbano.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha valorado muy positivamente estos resultados, señalando que «estas cifras son el reflejo de un equipo humano comprometido con este municipio».

Noticias relacionadas

Por su parte, la alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha reafirmado el compromiso del consistorio para el próximo año: «De cara a 2026, nuestra prioridad seguirá siendo reforzar el papel de la Policía Local como un servicio público cercano y de excelencia».