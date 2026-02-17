Inyección de 50.000 euros de Europa para que Benissa siga impulsando el deporte

El Área de Deportes y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Benissa ha conseguido el proyecto europeo C-Hermes, a través del cual la Unión Europea destinará más de 50.000 euros para seguir impulsando el deporte en el municipio, mejorando la calidad de los eventos deportivos y reforzando el deporte en edad escolar.

El proyecto se iniciará estos días en Roma, donde acudirán el concejal de Deportes y un representante del profesorado de Educación Física de los centros educativos de Benissa para conocer en profundidad las líneas estratégicas del programa, las áreas de inversión y la planificación de las acciones que se desarrollarán en el municipio.

Esta financiación permitirá avanzar en la profesionalización y mejora organizativa de los eventos deportivos locales, dotándolos de mayores recursos y herramientas para incrementar su calidad y proyección. Asimismo, reforzará el deporte en edad escolar mediante nuevas iniciativas dirigidas a los centros educativos y a las escuelas deportivas municipales.

Uno de los ejes fundamentales del proyecto será la incorporación de medidas de sostenibilidad en el ámbito deportivo. En este sentido, se impulsarán acciones orientadas a la reducción y correcta gestión de residuos, la disminución de plásticos de un solo uso, el uso de materiales más sostenibles y el fomento de la movilidad responsable en los eventos deportivos. Además, se desarrollarán iniciativas educativas que vinculen el deporte con el respeto al entorno.

Noticias relacionadas

Modelo innovador, educativo y sostenible

Con la obtención del proyecto C-Hermes, Benissa refuerza su posicionamiento en la captación de fondos europeos, consolidando un modelo deportivo más innovador, educativo y sostenible, alineado con los valores europeos y con el compromiso municipal por la salud y la formación de las nuevas generaciones.