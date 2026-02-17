Mai s'esgota la llum de "Capvespre": nova edició deu anys després de la novel·la del denier Josep Bertomeu que va lloar Rafael Chirbes
L’autor de Dénia, que va dedicar tota la seua vida als llibres com a llibreter, arxiver i crític literari, va lliurar el manuscrit als editors de Lletra Impresa Edicions, Mercè Climent i Juli Capilla, que la van publicar ara fa una dècada
Mai s'esgota la llum de "Capvespre". Lletra Impresa Edicions acaba de llançar una edició especial de l’única novel·la publicada per Josep Bertomeu Moll, abans del seu decés prematur. L’autor de Dénia, que va dedicar tota la seua vida als llibres, com a llibreter, arxiver i crític literari, va lliurar el manuscrit als editors de Lletra Impresa Edicions, Mercè Climent i Juli Capilla, que la van publicar ara fa deu anys.
L’èxit de crítica i entre el públic lector va ser notori i va permetre iniciar l’aventura d’una editorial independent que s’ha consolidat i s’ha fet un nom entre el sector i, sobretot, entre els lectors. Al pròleg, Rafael Chirbes afirma: «Les descripcions de València són de les més belles que he llegit mai. És una novel·la fonamental per a entendre la formació de la classe intel·lectual i política del país».
La història d’aquesta «novel·la total» és, però, insòlita i un punt rocambolesca. De fet, Capvespre va estar desada durant quaranta anys en un calaix, després d’haver-se presentat als Premis Octubre sense èxit (en una edició en què va quedar deserta la modalitat de narrativa). Quatre dècades després, Bertomeu, encoratjat per alguns amics, la va revisar i un cop refeta els la va presentar als editors de Lletra Impresa. «Quan la vam llegir, ens en vam enamorar sense remissió. Fins al punt que va ser el punt d’inflexió per decidir-nos a fundar l’editorial, en un atac de bogeria i de racionalitat alhora. Perquè era un crim que una novel·la tan extraordinària no veiés la llum», asseguren els editors.
Ara, Climent i Capilla n’acaben de fer una edició especial per commemorar el desè aniversari de la publicació de Capvespre i del naixement de Lletra Impresa Edicions, amb una nova portada, també de l’artista Antoni Mahiques Lattur, també de Dénia.
Crònica de la transició
Capvespre és una crònica social, política, cultural, personal i col·lectiva, dels anys de la Transició. Un retrat de la València dels anys setanta protagonitzat per uns joves que tot just començaven a fer-se adults, enmig de vagues estudiantils, protestes contra el dictador i el postfranquisme. Uns anys on «tot estava per fer i on tot era encara possible», com deia el poeta Miquel Martí i Pol. I on apareixen també escriptors rellevants com ara Nabókov, Hemingway, Kavafis, Cortázar, Le Carré, Vallejo, García Márquez, Alberti, Neruda, Vicent Andrés Estellés, Max Aub... I d’altres figures històriques destacades: el Che Guevara, Fidel Castro, Santiago Carrillo, Antonio Palomares i Salvador Puig Antich.
Amb una sola novel·la, Josep Bertomeu Moll s’ha erigit com un autor inexcusable per a conèixer una època de gran transcendència en la història de les darreres dècades. Capvespre és un fresc realista, un mural que testimonia alguns moments històrics que ens han condicionat i que encara ara ens expliquen com a societat, de manera individual, i també com a poble.
