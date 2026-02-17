Se pelan en invierno y se asan en verano: la climatización del colegio de Xaló lleva dos años sin funcionar

A la intemperie (intemperie térmica) en "Serra de Bèrnia". El colegio de Xaló, bautizado Serra de Bèrnia y que se inauguró hace tres años, incorporaba un moderno sistema de climatización aerotérmica que debía mantener sin altibajos la temperatura y garantizar que los alumnos no pasaran ni frío ni calor. Pero la climatización no funciona. Y las aulas son una montaña rusa de temperaturas.

Los niños y niñas de Xaló estrenan el nuevo instituto-escuela Serra de Bèrnia entre aplausos / A. Padilla

El diputado de Compromís Gerard Fullana ha registrado en las Corts una batería de preguntas y peticiones de documentación para saber por qué la conselleria no contesta a los requerimientos del ayuntamiento sobre la climatización. Las obras están todavía en garantía. Fullana teme que se pierda ese dinero por la falta de respuesta de los responsables autonómicos de Educación. "Sería inconcebible que por dejadez caduque la garantía y se quede un sistema que no ha funcionado correctamente desde el verano de 2023", ha advertido el diputado. Y ha recordado que la conselleria recepcionó las obras en 2024 pese a que el ayuntamiento ya le avisaba de que la climatización fallaba.

Más centro con fallos de climatización

Pero Xaló es, según Compromís, la punta del iceberg. Fullana avanza que Compromís está llevando a cabo un estudio y, "en los pocos centros que tienen un sistema de climatización adecuado, a menudo no funciona por problemas de mantenimiento, de coste o de complejidad de los sistemas".

“La climatización de los centros educativos debe ser una prioridad y se tardará tiempo en conseguirlo, pero lo que no es de recibo es que centros ya climatizados tengan estos problemas”, ha insistido Fullana.