Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cheste automociónDavid UclésPlaya TavernesFestivos Fallas educaciónEstación autobuses ValènciaTaxi SaforDonación GenovésVivienda PaternaVPP Alzira
instagramlinkedin

El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo

El motorista ha sufrido traumatismo facial y policontusiones y lo han trasladado al hospital de Dénia

Las ambulancias, en la entrada de urgencias del hospital de Dénia

Las ambulancias, en la entrada de urgencias del hospital de Dénia / A. P. F.

Teresa Andreu

Benissa

Hay accidentes que son puro infortunio. Y uno de estos sucesos desdichados es el que ha sufrido hoy, a las 13.30 horas, un motorista de 71 años en Benissa. El hombre circulaba tranquilamente por la N-332. Ha tenido la mala pata de que al vehículo que llevaba delante se le ha caído un crista que llevaba cargado (y mal sujetado). El cristal ha impactado con el motorista. Y le ha dado en la cara.

Han acudido un equipo médico del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Han atendido allí mismo al herido, que ha sufrido policontusiones y traumatismo facial. Las heridas son importantes. Lo han tasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al hospital de Dénia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  8. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo

El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo

¿Qué opinas del alquiler turístico? Dénia pregunta a sus vecinos antes de regular las viviendas vacacionales

¿Qué opinas del alquiler turístico? Dénia pregunta a sus vecinos antes de regular las viviendas vacacionales

Calp y la conselleria buscan fórmulas mixtas para renovar los lavapiés de la playa del Arenal-Bol

Calp y la conselleria buscan fórmulas mixtas para renovar los lavapiés de la playa del Arenal-Bol

La Policía Judicial recaba testimonios del presunto acoso sexual del portavoz de Vox en Xàbia a una asesora

La Policía Judicial recaba testimonios del presunto acoso sexual del portavoz de Vox en Xàbia a una asesora

El gobierno de Calp sobre la retirada del mural que homenajeaba a los mayores: "Era efímero y ahora queremos que todos se sientan identificados"

El gobierno de Calp sobre la retirada del mural que homenajeaba a los mayores: "Era efímero y ahora queremos que todos se sientan identificados"

El desastre dels pins caiguts i partits en el Montgó a Xàbia

El desastre dels pins caiguts i partits en el Montgó a Xàbia

El dato de las infracciones de tráfico en Calp: 499 multas a coches, furgonetas y motos y 18 a bicis y patinetes

El dato de las infracciones de tráfico en Calp: 499 multas a coches, furgonetas y motos y 18 a bicis y patinetes

Dos intoxicados por inhalación de humo en Calp en un nuevo incendio en una vivienda

Dos intoxicados por inhalación de humo en Calp en un nuevo incendio en una vivienda
Tracking Pixel Contents