El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo
El motorista ha sufrido traumatismo facial y policontusiones y lo han trasladado al hospital de Dénia
Benissa
Hay accidentes que son puro infortunio. Y uno de estos sucesos desdichados es el que ha sufrido hoy, a las 13.30 horas, un motorista de 71 años en Benissa. El hombre circulaba tranquilamente por la N-332. Ha tenido la mala pata de que al vehículo que llevaba delante se le ha caído un crista que llevaba cargado (y mal sujetado). El cristal ha impactado con el motorista. Y le ha dado en la cara.
Han acudido un equipo médico del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Han atendido allí mismo al herido, que ha sufrido policontusiones y traumatismo facial. Las heridas son importantes. Lo han tasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al hospital de Dénia.
