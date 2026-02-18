El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo

Hay accidentes que son puro infortunio. Y uno de estos sucesos desdichados es el que ha sufrido hoy, a las 13.30 horas, un motorista de 71 años en Benissa. El hombre circulaba tranquilamente por la N-332. Ha tenido la mala pata de que al vehículo que llevaba delante se le ha caído un crista que llevaba cargado (y mal sujetado). El cristal ha impactado con el motorista. Y le ha dado en la cara.

Han acudido un equipo médico del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico. Han atendido allí mismo al herido, que ha sufrido policontusiones y traumatismo facial. Las heridas son importantes. Lo han tasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado al hospital de Dénia.