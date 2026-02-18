Un brochazo al corazón y a nuestra memoria en Calpe

Escribo estas líneas con un nudo en la garganta y una indignación que me cuesta contener. Hay decisiones políticas que se toman desde un despacho, pero hay otras que se ejecutan sin alma, ignorando que lo que se borra no es solo pintura, sino la historia colectiva de Calpe.

En 2018, desde las concejalías de Cultura y Dinamización del Casco Antiguo, trabajamos con toda la ilusión en un rincón del Casco Antiguo que fuera un refugio para nuestra memoria. La propuesta fue acogida, desde el primer momento, con sensibilidad y un apoyo total por parte de todo el equipo de gobierno, entendiendo que la mejor expresión artística de un pueblo es su historia, sus personas y sus vivencias. Así nació aquel “Rincón de los Mayores” dentro de la II edición de Art al Carrer.

No eran simples fotos. Eran 15 rostros de vecinos y vecinas de más de 90 años que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus recuerdos. Entre ellos estaba la foto de mi padre, Vicente Cabrera Ferrer, que fue el primero en fallecer poco tiempo después.

A Josefa Ferrer Tur, Carmen Cabrera Ferrer, Josefa Noguera Molines, Gerónimo Belliure Herrero, Francisca Pastor Ivars, Miguel Ausina Pineda, Vicente Cabrera Ferrer, Miguel Ballesteros Escribano, Elena Asensio Atienzar, Eulalia Planelles Tur, Teresa Femenía Femenía, María Tur Ivars, Antonia Avargues Cortes, Josefa Ferrer Ausina, Blas Agulló Femenía y sus familias ¡GRACIAS! de corazón.

Con la ayuda del Fotoclub Ifach, capturamos esas miradas que, como decía la actriz, locutora y periodista Pepa Terrón en su poema, “Son ellas, sus miradas, las que se tornan imprescindibles porque matan al olvido". El historiador calpino Francesc Monjo escribió “Sou la pedra angular que subjecta la memòria d'un poble amb voluntad de ser". Y allí, cobijándolos a todos, estaba el Árbol de la Vida de la artista Diny van Gerwen, quien con un amor infinito lo pintó y cuidó de forma altruista hasta hoy. A todos ellos también quiero dar las ¡GRACIAS!.

Hoy, ese árbol ha sido talado por el actual gobierno. Esas miradas han sido cegadas.

Hoy, ese mural ya no está. El nuevo equipo de gobierno ha decidido sustituirlo por una nueva propuesta artística, y aunque el arte siempre es bienvenido, me invade una profunda tristeza por las formas. Se ha hecho sin un aviso a las familias, sin una palabra de agradecimiento a quienes durante casi una década han custodiado ese rincón. Un simple mensaje del concejal Guillermo Sendra reza en su página personal de Facebook: “Los familiares de las personas fotografiadas podrán retirar las fotos en la Casa de Cultura de Calp”.

¿De verdad era necesario destruir para crear? ¿Tan poco valor tiene para la actual alcaldesa y el concejal de Dinamización del Casco Antiguo el legado de nuestros antepasados?

Aunque el tiempo siga su curso, algo en ese rincón seguirá recordándonos que la memoria merece ser cuidada con la misma delicadeza con la que se cuida una herencia hecha de afectos.