Calp y la conselleria buscan fórmulas mixtas para renovar los lavapiés de la playa del Arenal-Bol

A lo largo de los últimos veranos se han repetido problemas con los lavapiés de las playas de Calp, bien por falta de presión o directamente por su no funcionamiento debido a fallos en el sistema de bombeo. Esta infraestructura depende de la Dirección General de Turismo de la Conselleria de Industria, Innovación y Turismo que a su vez cuenta con una concesión delegada de la Dirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica.

La alcaldesa, Ana Sala, y el concejal de playas, Pere Moll, acompañados de diversos técnicos municipales, se han reunido con el Director General de Turismo, Israel Martínez, para exponer el estado de los lavapiés y buscar soluciones a un problema que se repite cada verano.

En la conselleria son conocedores del estado de estas infraestructuras de las playas de toda la Comunitat Valenciana y ya trabajan en un programa que a largo plazo permita renovar y modernizar estas instalaciones y adaptarlas a los repetidos temporales que inciden en las costas valencianas.

Desde el Ayuntamiento ya se ha preparado un proyecto para la playa del Arenal-Bol que ascendería a cerca de 400.000 euros y permitiría construir un nuevo sistema de conducciones desde un pozo apartado de la propia playa, con lavapiés renovados y que incluiría la creación de aseos públicos en la zona de Arenal-Bol.

Sin embargo para poder ejecutar dicho proyecto se requiere que Consellería delegue su competencia y a su vez que Costas permita al Consistorio intervenir. Por ello, tras la reunión de ayer Turismo Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento han acordado colaborar para buscar una fórmula mixta que permita al Ayuntamiento ejecutar las renovación o bien directamente o de manera combinada con la conselleria. El siguiente paso en el procedimiento será poner en conocimiento de Costas el acuerdo con el fin de que ésta administración permita la ejecución del proyecto.

Quejas de los bañistas

El estado de los lavapiés de la playa de Arenal-Bol, una de las principales del municipio, genera cada verano múltiples quejas por parte los bañistas este servicio, de hecho es uno de los peor valorados por los usuarios de las playas durante las últimas temporadas conforme a la encuesta de satisfacción que se realiza cada año en el marco del SICTED. Todo ello va en detrimento de la imagen de Calp como municipio de reconocido prestigio turístico.

Estos problemas han sido notificados en numerosas ocasiones a Turisme de la Generalitat Valenciana, como ente competente en la prestación y mantenimiento de este servicio, y se ha reiterado el interés del Ayuntamiento por asumir la competencia de la explotación del sistema de captación, bombeo y distribución del agua para lavapiés en las playas del Arenal-Bol y Fossa, a través de la figura legal que se determine.