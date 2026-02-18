La Dénia de los barrios: comercio y vida en Baix la Mar, Darrere del Castell, Port, Roques, Oeste y Campaments

La concejalía de Comercio de Dénia, a través de la AFIC en Creama, pone en marcha la tercera edición de la campaña Barrival, una iniciativa que nace con la voluntad de dinamizar y potenciar el comercio local de barrio y reforzar el tejido económico de proximidad. En esta nueva edición, la campaña se centra en los barrios de Baix la Mar, Darrere del Castell, Port, Roques, Oeste y Campaments.

Barrival llega a la tercera edición, según ha explicado Maria José Garcia, concejala de Comercio, “consolidándose como una acción itinerante que, año tras año, amplía su alcance y refuerza el compromiso municipal con todos los barrios de la ciudad”. La iniciativa funcionará mediante cupones digitales que se podrán intercambiar al realizar compras en los establecimientos adheridos. A través de la app D-Dénia, la ciudadanía podrá inscribirse para participar en el sorteo de estos cupones, que después se podrán utilizar directamente en los comercios y servicios participantes.

El cartel de la campaña / Levante-EMV

La campaña cuenta con un presupuesto total de 5.000 euros y prevé la emisión de 270 cupones digitales: 20 cupones de 50 euros, 150 cupones de 20 euros y 100 cupones de 10 euros. Los cupones se descontarán íntegramente en una única compra, que tendrá que ser igual o superior al valor del cupón, y se validarán escaneando el código QR o introduciendo el PIN en el momento del pago en el comercio adherido.

El calendario de la campaña establece el periodo de inscripción tanto para los comercios como para la ciudadanía del 17 al 26 de febrero. El sorteo de los cupones se realizará el 3 de marzo y el periodo para gastarlos en los establecimientos participantes será del 6 al 23 de marzo. Las bases de participación se pueden consultar en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Dénia y, una vez iniciada la campaña, también estarán disponibles en la app D-Dénia.

Podrán adherirse comercios y servicios ubicados dentro de la zona delimitada en las bases y que cumplan los requisitos establecidos. En cuanto a la ciudadanía, podrán participar las personas mayores de 18 años empadronadas en Dénia, La Xara o Jesús Pobre, con NIF o NIE en vigor y registradas en la app D-Dénia.

Para participar en el sorteo, solo hay que descargar la app D-Dénia, registrarse con datos reales y verificables y acceder al apartado “Sorteo Barrival” para llenar el formulario con los datos exactos del DNI o NIE. La concejalía de Comercio verificará la información con el padrón municipal y, si se cumplen los requisitos, se asignará una participación para el sorteo. Las personas ganadoras recibirán su cupón digital directamente en la aplicación.

Invertir en comercio es invertir en el barrio

“Con Barrival incentivamos que la ciudadanía vuelva a mirar a su barrio, que compre cerca de casa y que descubra todo lo que ofrecen nuestros comercios y servicios. Cada euro invertido en el comercio local tiene un retorno directo en empleo, actividad y calidad de vida local. Por eso, animamos tanto a los establecimientos como la ciudadanía a participar activamente en la campaña”, ha subrayado la concejala.