El desastre de los pinos caídos y tronchados en el Montgó en Xàbia

El estrago en la ladera sur del Montgó es monumental. En este bosque de la partida Castellans, de gran uso social al estar cerca del núcleo urbano de Xàbia, los pinos han caído como fichas de dominó. Muchos estaban secos y muertos. Ya había grandes pinos desplomados. Anteriores episodios de fuertes vientos los habían arrancado de raíz. Los vendavales encadenados de las últimas semanas, más que arrancar de cuajo estos árboles de gran porte, lo que han provocado es que se tronchen. Los resecos troncos se han partido. El chasquido debió ser fenomenal.

El hecho de que los suelos estuvieran secos tras semanas sin llover explica que los pinos se troncharan. Si la tierra está húmeda, el árbol cae de una pieza, sacado de raíz.

Este bosque, denso y de gran valor natural, ha sufrido repetidos estragos en los últimos años. La amenaza del fuego siempre está ahí. La pinada linda con esa zona conocida como Huertos del Montgó, donde se han declarado numerosos incendios (la mayoría han quedado en conatos al sofocarlos rápidamente los bomberos y Protección Civil). La sequía y la plaga del "Tomicus destruens", especialmente virulenta en esta ladera sur del Montgó (toda la falda de la montaña es una mancha gris), han secado los pinos.

El miedo a adentrarse en el bosque

Las sendas de este bosque del Montgó están bloqueadas por los grandes pinos caídos. Además, da miedo adentrarse en el bosque. Se intuye que los pinos que siguen en pie están muy debilitados y pueden venirse abajo. Además, los árboles derribados han creado una gran maraña de ramas secas. Esa "leña" agrava el riesgo de incendios. En esta ladera está justo debajo de la Cova Ampla del Montgó.