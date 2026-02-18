El gobierno de Calp sobre la retirada del mural que homenajeaba a los mayores: "Era efímero y ahora queremos que todos se sientan identificados"

La retirada de las fotografías de quince mayores de Calp y el desmantelamiento de la obra de la artista Diny van Gerwen, criticada por la concejala del PP Pilar Cabrera, quien lo ha considerado un menosprecio a la memoria, responde, según el gobierno de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís), a "una evolución artística" y al objetivo de convertir en universal un mural que ellos entienden que era un homenaje demasiado personalizado.

La concejalía de Dinamización del Casco Antiguo (el mural estaba en la calle Vicente Gallart, en pleno casco antiguo), concejalía que dirige el socialista Guillermo Sendra, ha señalado que no pretende menospreciar a los familiares de los 15 mayores que aparecían en las fotos. Exponen que entendían que había llegado el momento de convertir ese mensaje en "universal". "Entendemos la emoción con la que la Sra. Cabrera defiende el mural donde figura la fotografía de su padre; es un sentimiento humano y legítimo", indica el gobierno local en el comunicado.

"Sin embargo, la responsabilidad de este equipo de gobierno es atender a la sensibilidad de todo el municipio". Afirman que "el propósito original de la obra se había desvirtuado para gran parte de la ciudadanía. Muchos vecinos nos trasladaban la misma inquietud: el sentimiento de exclusión de otros tantos mayores que no se veían representados en esa selección".

Rostros concretos

La nueva obra se titula "Halo de luz". El gobierno local asegura que no quiere borrar el pasado, sino pasar "pasar de un mural de rostros concretos a una obra que sea un homenaje universal". Destaca que la nueva obra "simboliza el agradecimiento y el optimismo hacia nuestra tercera edad". "Queremos que cualquier calpino, al pasar frente al nuevo mural, sienta que sus padres o abuelos están ahí reflejados, sin distinciones".

El gobierno local subraya que el anterior mural se concibió como una obra "temporal o efímera". Y avanza que el nuevo mural "llenará de luz y orgullo las calles de nuestro casco antiguo".