Cheste automociónDavid UclésTaxi SaforBorrasca PedroChernóbil CampanarPlaya TavernesFestivos Fallas educaciónDonación Genovés
¿Qué opinas del alquiler turístico? Dénia pregunta a sus vecinos antes de regular las viviendas vacacionales

Las viviendas de alquiler turístico pueden generar oportunidades para la economía local y el turismo, pero también problemas en algunos barrios, como dificultades de acceso a la vivienda, ruido, fricciones en la convivencia o masificación.

Imagen de la fachada marítima de Dénia

Imagen de la fachada marítima de Dénia / A. P. F.

Redacción Levante-EMV

Dénia

Lo menos demagógico es siempre preguntar. ¿Qué opinan los vecinos? Esa es la clave. Dénia se toma tan en serio el "problema" del alquiler turístico que lo lleva a la calle, que pregunta a los vecinos qué opinan sobre ese nuevo modelo turístico que se abre paso a toda velocidad (las moratorias de nuevas licencias lo han frenado).

El Ayuntamiento de Dénia ha activado una encuesta digital para recoger la opinión de la ciudadanía sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el municipio antes de emprender la redacción de la ordenanza que las regulará.

La encuesta está disponible desde ayer, 17 de febrero, en la página de Participación Ciudadana (https://participadenia.es) y permanecerá activa hasta el 18 de marzo.

La encuesta ciudadana sobre las viviendas vacacionales

La encuesta ciudadana sobre las viviendas vacacionales / Levante-EMV

El objeto de consulta son exclusivamente las Viviendas de Uso Turístico: viviendas que se alquilan para estancias cortas, de hasta 10 días, con finalidad turística, a través de plataformas digitales, agencias u otros canales. No se incluyen, por lo tanto, otras formas de alquiler como el alquiler de larga duración, el alquiler de temporada o el alquiler de habitaciones, que tienen una regulación diferente.

La presencia de VUT puede generar oportunidades para la economía local y el turismo, pero también problemas en algunos barrios, como dificultades de acceso a la vivienda, ruido, fricciones en la convivencia o masificación.

La encuesta, pues, tiene como objetivos conocer cómo se viven las VUT en los diferentes barrios de Dénia; valorar si es necesario regularlas y en qué casos; identificar qué prioridades tendría que tener una futura ordenanza y recoger propuestas de la ciudadanía.

A pesar de que las respuestas no son vinculantes, servirán como base para la redacción de la futura ordenanza, junto con los estudios y diagnósticos ya existentes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
