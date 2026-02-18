La Policía Judicial recaba testimonios del presunto acoso sexual del portavoz de Vox en Xàbia a una asesora

Avanza la investigación del presunto acoso sexual del portavoz de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, a una asesora municipal que tuvo que renunciar a su trabajo al no poder soportar más el supuesto hostigamiento al que la sometía el concejal. Dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han acudido esta semana al ayuntamiento a recabar testimonios de empleados que habrían sido testigos del supuesto acoso y trato degradante. La Guardia Civil ha abierto diligencias de investigación tras tener conocimiento de los hechos. Este diario ya avanzó que el expediente municipal se había archivado al anunciar la víctima que había acudido a la vía penal.

Los agentes iban de paisano. La investigación se desarrolla de forma muy discreta. Acudir al centro de trabajo en el que ocurrió el presunto hostigamiento de cariz sexual permitirá reconstruir mejor los hechos. Los agentes han tomado declaración esta semana a empleados que podrían haber contemplado comportamientos inadecuados del concejal hacia la asesora y posibles abusos de poder. La trabajadora estaba adscrita al grupo municipal de Vox, cuyo único concejal es José Marcos Pons. Pidió a la alcaldesa que la cesara (los cargos de confianza dependen de la alcaldesa) al no poder aguantar más el presunto trato denigrante y el acoso.

"Tú de ahí no te mueves"

Este caso de presunto acoso sexual lo desveló en exclusiva Levante-EMV cuando avanzó que Vox había abierto una investigación interna a su portavoz en Xàbia. Este partido cerró la investigación sin tomar medidas disciplinarias contra Pons. Eso sí, le amonestó y le instó a corregir su conducta "inapropiada". El portavoz de Vox ha asegurado que cuenta con el apoyo del presidente de su partido, Santiago Abascal, quien, según el concejal, le ha dicho "textualmente": "Tú de ahí no te mueves".

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, retiró al portavoz de Vox la tenencia de alcaldía y las concejalías que le había delegado, que eran el Ciclo Integral del Agua (incluye la empresa municipal Amjasa) y Turismo. José Marcos Pons ha pasado a la oposición y ya anunció que iba a ser el azote del gobierno en minoría de PP y CpJ.