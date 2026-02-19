Dos anuncios en las afueras de Benissa: históricos azulejos y el repetido "se vende"
La publicidad retrata el mundo: hace 60 años se vendían electrodomésticos y bombillas y ahora el mercado inmobiliario lo domina todo
Dos anuncios en las afueras de Benissa. Sobre el histórico panel cerámico de la firma neerlandesa de tecnología Philips, fundada en Eindhoven en 1891, se ha colocado un cartel de "se vende". El anuncio de Philips, datado en los años 60 y que está declarado Bien de Relevancia Local (BRL), remite al inicio del turismo y a una prosperidad (de los vecinos y los visitantes) que se medía en los electrodomésticos. Quien tenía la marca era José Canet Resma, que contaba con tiendas en Pedreguer, Benissa y Calp. Las 'teles' de Philips abrían una ventana al mundo (se televisó la llegada a la luna, por ejemplo). La empresa también fabricada bombillas. Este cartel, situado junto a la N-332, en el tramo que baja de Benissa a Calp, es una joya patrimonial. En Benissa, hay otro panel cerámico también de Philips.
La publicidad retrata el mundo. Ahora, sobre los azulejos azules, rojos y amarillos del logo de la empresa neerlandesa, se ha colocado un cartel de "se vende". El mercado inmobiliario lo copa todo. Entre estos dos anuncios, hay un lapso de 60 años. No hay color. El de Philips es diseño y creatividad. El de "se vende" es uno más en un alud de "impactos" inmobiliarios. La historia también "se lee" en los anuncios.
