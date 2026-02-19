Benitatxell reúne a su Comisión Técnica Interdepartamental de Turismo para convertir datos en gestión eficaz

El departamento de Turismo del Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell reunió ayer miércoles a los miembros de la Comisión Técnica Interdepartamental para compartir la planificación anual y los avances realizados, entre los que destaca el Cuadro de Mando Turístico del municipio.

Desde la Smart Office, unidad municipal creada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) para impulsar la digitalización y la inteligencia aplicada a la gestión local, se expuso el estado de los proyectos actualmente en marcha y los hitos alcanzados en el último año, como la renovación del reconocimiento de Municipio Turístico según el decreto 5/2020 de la Comunitat Valenciana y la obtención de la Q de Calidad en la Oficina de Turismo.

La reunión de la comisión técnica interdepartamental / Levante-EMV

Seguidamente, se procedió a compartir el cuadro de mando, una herramienta clave para conocer con mayor exactitud la realidad del destino y facilitar la toma de decisiones basada en evidencias. La presentación tuvo un doble objetivo: por un lado, dar a conocer sus funcionalidades y potencial a los equipos técnicos municipales, y por otro, iniciar el proceso de apropiación institucional de la herramienta, de manera que cada área pueda identificar cómo integrar el análisis de datos en su trabajo diario.

El Cuadro de Mando Turístico es el resultado de un proceso de diseño y desarrollo técnico liderado íntegramente por la Smart Office, responsable tanto de su concepción como de la recopilación, estructuración e integración de las distintas fuentes de información. La herramienta combina datos internos procedentes de los servicios municipales con fuentes externas y abiertas, y los presenta a través de una interfaz visual e intuitiva, accesible para perfiles no especializados en análisis de datos.

El sistema se estructura en torno a cuatro ejes temáticos que ofrecen una visión integral y equilibrada del comportamiento turístico del municipio, reflejando un enfoque estratégico y bien alineado con las necesidades actuales del destino. Entre estos ejes se incluye el análisis de las Viviendas de Uso Turístico, evidenciando el compromiso del municipio por incorporar esta tipología alojativa en sus sistemas de seguimiento y gestión, de forma proactiva y planificada. Este planteamiento resulta especialmente valioso en un territorio con una marcada dispersión urbanística, ya que permite convertir dicha singularidad en una oportunidad para avanzar hacia una gestión turística más precisa, informada y adaptada a la realidad local.

Modelo de gobernanza

Uno de los principales valores diferenciales del Cuadro de Mando es su vocación transversal. Aunque nace en el ámbito del turismo, su diseño contempla otros departamentos. Esta forma de trabajo responde al modelo de gobernanza que impulsa el municipio, entendiendo el turismo como un elemento interconectado con el resto de los servicios públicos y orientado a mejorar el bienestar tanto de la población residente como de quienes visitan El Poble Nou de Benitatxell.