Los chalés de lujo de Xàbia le tiran los tejos (y las tejas) al sol
El "boom" de los paneles solares para autoconsumo está cambiando la perspectiva aérea del municipio
Las tejas eran sagradas en Xàbia. El PGOU de 1991, que sigue en vigor, obligaba a techar las viviendas, incluso las fincas, con tejas. Se podían colocar circundando la azotea (azoteas planas con tendederos de ropa). Quedaban reducidas al alero. Pero ahí estaban. Había una estética de la teja. La nueva arquitectura de los chalés de lujo ya borró las cubiertas de tejas. Y ahora los chalés de lujo, los que tienen cubiertas planas y los que mantienen las tejas, le tiran los tejos al sol.
El flirteo con la energía solar va a más. Se apuesta por el autoconsumo de energía. Y ese "boom" solar está cambiando la perspectiva aérea de Xàbia. Sobre las tejas, se colocan los paneles solares. Es fantástico que los propietarios no lo duden y se lancen de cabeza a la energía limpia. Pero, por otra parte, se da un impacto estético y urbanístico. Las placas espejean. Las tejas sufren un eclipse total. La tradición constructiva, ensombrecida.
