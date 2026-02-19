Dénia renova amb UNICEF el segell de Ciutat Amiga de la Infància
S’han dut a terme un bon nombre d’actuacions sorgides del CLIA, com és la millora dels parcs infantils del parc Chabàs, el centre de salut o el Bosc de Diana, la celebració del Dia de la Infància, els Espais habitats i els Patis oberts
Dénia ha revalidat un dels reconeixements que amb més gust porta: el segell que la distingix com a Ciutat Amiga de la Infància i que atorga UNICEF. L’alcalde, Vicent Grimalt, i el president d’UNICEF Comunicat Valenciana, Celestino Suárez, han signat hui a l’ajuntament de Dénia l’acord de col·laboració entre les dos entitats per al desenvolupament de la iniciativa ‘Ciutat Amiga de la Infància’ els pròxims quatre anys. Un acord que ratifica el compromís adquirit a 2021, any en què el reconeixement fou atorgat per primera vegada a l’Ajuntament de Dénia.
Els han acompanyat consellers i conselleres del Consell Local d’Infància i Adolescència (CLIA), la regidora de Benestar Social, Melani Ivars, altres regidors de l’equip de govern, la responsable de ‘Ciutats Amigues de la Infància’ a la Comunitat Valenciana, Elena Filella, i personal tècnic de Serveis Socials.
El president d’UNICEF Comunitat Valenciana ha destacat que “hui culmina un procés en el qual Dénia ha demostrat, i demostra amb la renovació, el que ha fet i el que va a fer” per ser una ciutat Amiga de la Infància, és a dir, per a impulsar els drets de les xiquetes, xiquets i adolescents que hi viuen per mitjà de l’impuls de polítiques locals amb enfocament cap a drets.
Celestino Suárez ha afirmat que “ser Ciutat Amiga de la Infància no vol dir que tot estiga fet, sinó que s’està en procés de millora contínua” i ha agraït, fonamentalment, la tasca del CLIA.
Agraïment que ha reiterat l’alcalde, Vicent Grimalt, quan ha apuntat que la renovació del segell “és un aconseguiment col·lectiu, ja que hem arribat fins ací gràcies a la labor que realitza el Consell, que des de 2019, any de la seua constitució, s’ha compromés amb la seua ciutat i ha aportat el seu granet d’arena per a fer-la millor”.
EL CLIA està integrat per conselleres i consellers elegits democràticament entre la població escolar. El Consell es reunix periòdicament per a proposar i debatre propostes de millora per a la ciutat, tant pel que fa als espais com a la convivència. Estes propostes són arreplegades per l’Ajuntament, compromés a posar en marxa aquelles que tècnicament siga viable dur a terme.
Fer realitat els somnis de la infància
En estos anys, com ha recordat l’alcalde, s’han dut a terme un bon nombre d’actuacions sorgides del CLIA, com és la millora dels parcs infantils del parc Chabàs, el centre de salut o el Bosc de Diana, la celebració del Dia de la Infància, els Espais habitats i els Patis oberts. “Fins i tot –ha afegit- des de 2023 es destina una partida dels pressupostos participatius de l’Ajuntament a materialitzar les seues propostes”.
La regidora de Benestar Social, Melani Ivars, ha assegurat que la revalidació del segell “ens impulsa a continuar avançant, a apostar per treballar transversalment entre les diferents regidories i també amb les associacions locals”. La regidora s’ha dirigit a les conselleres i consellers presents per a dir-los que la seua veu “és necessària i transformadora, no merament simbòlica”.
En representació dels membres del CLIA, les conselleres Lucía i Seliana han agraït a l’Ajuntament de Dénia “el seu suport i compromís amb la infància” i han afirmat que “estar en el CLIA és sentir-te escoltat per l’Ajuntament i fer realitat els somnis de la infància”.
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse