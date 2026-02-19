Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estación autobusesPlaya TavernesCheste automociónTerrazas Ayuntamiento ValènciaDavid UclésAlquiler ValènciaEmpleo gigafactoríaCentros menores
instagramlinkedin

Dénia torna a unir falles i solidaritat en la Donació de sang fallera

La jornada tindrà lloc divendres, 27 de febrer, a l’Edifici de Joventut de Dénia amb l’objectiu de mobilitzar el col·lectiu faller i tota la ciutadania en favor d’una causa essencial per al sistema sanitari.

Imagen de las fallas de Dénia

Imagen de las fallas de Dénia / A. P. F.

Teresa Andreu

Dénia

Dénia tornarà a viure enguany una de les cites més solidàries del calendari faller amb la celebració de la Donació de sang fallera, una iniciativa que uneix festa i compromís social en un mateix gest: donar vida.

La jornada tindrà lloc divendres, 27 de febrer, a l’Edifici de Joventut de Dénia, en horari de 10 a 13.30 hores i de 17 a 20.30 hores, amb l’objectiu de mobilitzar el col·lectiu faller i tota la ciutadania en favor d’una causa essencial per al sistema sanitari.

El cartel de la donació de sang

El cartel de la donació de sang / Levante-EMV

La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament de Dénia, la Junta Local Fallera i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració del personal sanitari que farà possible la jornada.

La jornada tornarà a comptar amb el reconeixement al compromís col·lectiu mitjançant el banderí que s’entregarà durant l’acte de premis de Falles a la comissió més solidària, posant en valor no sols la participació, sinó la capacitat de mobilització i implicació social.

El regidor de Salut Pública, Rafa Carrió, ha subratllat també el paper fonamental de les comissions falleres: “Les falles són un moviment immens, organitzat, compromés i profundament solidari. Quan el col·lectiu faller es mobilitza, es nota. Les festeres i festers tenen una capacitat enorme per a activar consciències i arrossegar molta gent. Per això aquesta donació és tan especial: perquè naix del cor de la festa”.

Noticias relacionadas

Per a poder donar sang cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú.

TEMAS

  1. Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
  2. Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
  3. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  4. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  5. Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
  6. Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
  7. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  8. La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

Desescombran y apuntalan el piso donde comenzó el trágico incendio de Xàbia

Desescombran y apuntalan el piso donde comenzó el trágico incendio de Xàbia

Dénia torna a unir falles i solidaritat en la Donació de sang fallera

Dénia torna a unir falles i solidaritat en la Donació de sang fallera

Otro incendio en una finca, esta vez en Dénia: la dueña del piso, atendida por inhalación de humo y ansiedad

Otro incendio en una finca, esta vez en Dénia: la dueña del piso, atendida por inhalación de humo y ansiedad

El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo

El accidente más desdichado: un motorista de 71 años, grave al golpearlo en Benissa en la cara el cristal que cayó de un vehículo

¿Qué opinas del alquiler turístico? Dénia pregunta a sus vecinos antes de regular las viviendas vacacionales

¿Qué opinas del alquiler turístico? Dénia pregunta a sus vecinos antes de regular las viviendas vacacionales

Calp y la conselleria buscan fórmulas mixtas para renovar los lavapiés de la playa del Arenal-Bol

Calp y la conselleria buscan fórmulas mixtas para renovar los lavapiés de la playa del Arenal-Bol

La Policía Judicial recaba testimonios del presunto acoso sexual del portavoz de Vox en Xàbia a una asesora

La Policía Judicial recaba testimonios del presunto acoso sexual del portavoz de Vox en Xàbia a una asesora

El gobierno de Calp sobre la retirada del mural que homenajeaba a los mayores: "Era efímero y ahora queremos que todos se sientan identificados"

El gobierno de Calp sobre la retirada del mural que homenajeaba a los mayores: "Era efímero y ahora queremos que todos se sientan identificados"
Tracking Pixel Contents