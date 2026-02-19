Dénia torna a unir falles i solidaritat en la Donació de sang fallera
La jornada tindrà lloc divendres, 27 de febrer, a l’Edifici de Joventut de Dénia amb l’objectiu de mobilitzar el col·lectiu faller i tota la ciutadania en favor d’una causa essencial per al sistema sanitari.
Dénia tornarà a viure enguany una de les cites més solidàries del calendari faller amb la celebració de la Donació de sang fallera, una iniciativa que uneix festa i compromís social en un mateix gest: donar vida.
La jornada tindrà lloc divendres, 27 de febrer, a l’Edifici de Joventut de Dénia, en horari de 10 a 13.30 hores i de 17 a 20.30 hores, amb l’objectiu de mobilitzar el col·lectiu faller i tota la ciutadania en favor d’una causa essencial per al sistema sanitari.
La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament de Dénia, la Junta Local Fallera i el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració del personal sanitari que farà possible la jornada.
La jornada tornarà a comptar amb el reconeixement al compromís col·lectiu mitjançant el banderí que s’entregarà durant l’acte de premis de Falles a la comissió més solidària, posant en valor no sols la participació, sinó la capacitat de mobilització i implicació social.
El regidor de Salut Pública, Rafa Carrió, ha subratllat també el paper fonamental de les comissions falleres: “Les falles són un moviment immens, organitzat, compromés i profundament solidari. Quan el col·lectiu faller es mobilitza, es nota. Les festeres i festers tenen una capacitat enorme per a activar consciències i arrossegar molta gent. Per això aquesta donació és tan especial: perquè naix del cor de la festa”.
Per a poder donar sang cal tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú.
