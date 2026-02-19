Desescombran y apuntalan el piso donde comenzó el trágico incendio de Xàbia

El estrago no se borra de un día para otro. Ha pasado una semana del trágico incendio en una finca de Jávea Park, en la playa del Arenal de Xàbia, y es imposible que los vecinos, aunque la mayoría han regresado a sus casas, superen la angustia y la conmoción. Mientras, siguen los trabajos para tratar de que estos vecinos recuperen cierta normalidad. Los obreros han desescombrado la vivienda de la segunda planta, el piso de Arantza, de 70 años y quien murió en su piso (el otro fallecido, Gerson, de 42 años, falleció asfixiado por el humo al intentar salvar a sus vecinos). Estos trabajadores han sacado los electrodomésticos y muebles que quedaron totalmente calcinados. Este piso de 35 metros cuadrados (un estudio) ha quedado devastado. Se ha apuntalado. El fuego habría comenzado en la cocina. Bueno, la cocina era un rincón en una habitación que era salón y dormitorio.

Cuando los obreros terminen el desescombro, cerrarán la vivienda y así se quedará hasta no se sabe cuando. Mientras, hay que reparar el rellano de toda esta planta, cuyos vecinos tardarán al menos un mes en poder volver a estos pisos. Los del resto de la finca sí empezaron regresar este lunes. No todos han retornado. Se hace difícil volver, pero estas familias, la mayoría humildes, no tienen otra opción. Ponerse a buscar en Xàbia ahora mismo una vivienda de alquiler es una locura. Los precios están por las nubes.

El ascensor de la finca funciona. Los trabajos de limpieza de la escalera y los rellanos avanza. Esta mañana los empleados estaban terminando de limpiar las paredes de la quinta planta. El humo se ha adherido. Y las plantas cuarta y tercera, por no decir la segunda, totalmente ennegrecida, están grises tirando a negro. No es fácil quitar la ceniza y el hollín.

Las otras viviendas no han sufrido grandes daños (en algunos pisos de la primera planta se ha desprendido el yeso del techo). Este incendio dejó una lección clara. Lo más seguro era confinarse en los pisos y esperar a que los bomberos rescataran a los vecinos cuando ya no había riesgo de que inhalaran humo. Abrir la puerta de la entrada a los pisos, la que da al rellano, era dejar que se colara una nube de humo negro y tóxico.

Descuidos y necesaria formación

Mientras, esta pasada noche se desató otro incendio en una finca de la Marina Alta, esta vez en Dénia. Se logró sofocar las llamas con rapidez. Fue otro incendio que comenzó en la cocina. La dueña del piso tuvo que ser atendida por inhalación de humo y al sufrir una crisis de ansiedad. Está bien. Los incendios ocurridos en edificios en los últimos meses en la comarca hacen reflexionar sobre la necesidad de insistir en las consecuencias de los posibles descuidos con la comida que se deja al fuego y de formar a los vecinos para que sepan cómo actuar cuando se origina un incendio en su finca.