Otro incendio en una finca, esta vez en Dénia: la dueña del piso, atendida por inhalación de humo y ansiedad
La Policía desalojó rápidamente el edificio de la calle Pintor Llorens y cerró todas las ventanas para evitar la expansión del fuego con el efecto deflagración
La Marina Alta no se repone de un incendio en una finca cuando se desata otro. Tras los incendios de la pasadada semana en edificios en Calp y en Xàbia, este último trágico (fallecieron dos vecinos), anoche se originó un fuego en una finca de la calle Pintor Llorens de Dénia. Comenzó en la cocina de un piso de la segunda planta. Su dueña tuvo que se atendida por inhalación de humo y ansiedad. Luego se la trasladó al hospital de Dénia. Está bien.
Desalojo y evitar el efecto deflagración
La Policía Local desalojó la finca y cerró las ventanas para evitar que el fuego se expandiera por el efecto deflagración. Los bomberos llegaron rápidamente y sofocaron las llamas. El fuego causó daños en la cocina donde se originó, pero no se propagó. Los vecinos pudieron volver anoche a sus pisos.
La Marina Alta no gana para sustos con estos incendios urbanos que, tras lo ocurrido en la finca de Jávea Park, en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia, ponen los pelos de punta.
