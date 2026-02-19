Otro incendio en una finca, esta vez en Dénia: la dueña del piso, atendida por inhalación de humo y ansiedad

La Marina Alta no se repone de un incendio en una finca cuando se desata otro. Tras los incendios de la pasadada semana en edificios en Calp y en Xàbia, este último trágico (fallecieron dos vecinos), anoche se originó un fuego en una finca de la calle Pintor Llorens de Dénia. Comenzó en la cocina de un piso de la segunda planta. Su dueña tuvo que se atendida por inhalación de humo y ansiedad. Luego se la trasladó al hospital de Dénia. Está bien.

La intervención de la policía y los bomberos fue inmediata / Levante-EMV

Desalojo y evitar el efecto deflagración

La Policía Local desalojó la finca y cerró las ventanas para evitar que el fuego se expandiera por el efecto deflagración. Los bomberos llegaron rápidamente y sofocaron las llamas. El fuego causó daños en la cocina donde se originó, pero no se propagó. Los vecinos pudieron volver anoche a sus pisos.

La Marina Alta no gana para sustos con estos incendios urbanos que, tras lo ocurrido en la finca de Jávea Park, en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia, ponen los pelos de punta.