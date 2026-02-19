Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"La Nit Encesa": las velas iluminarán el casco antiguo de Calp

Imagen de la muralla de Calp y del Torreó de la Peça

Imagen de la muralla de Calp y del Torreó de la Peça / Levante-EMV

Teresa Andreu

Calp

El centro histórico de Calp volverá a transformarse en un escenario cargado de magia y simbolismo el próximo sábado 7 de marzo con la celebración de la segunda edición de “La Nit Encesa”, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Calp a través de las Concejalías de Casco Antiguo y Cultura.

El evento propone un apagón simbólico del alumbrado público del centro histórico para ceder el protagonismo a la luz tenue de miles de velas, creando una atmósfera íntima y evocadora que permitirá a vecinos y visitantes redescubrir el patrimonio local desde una mirada diferente. Espacios emblemáticos como el Torreó de la Peça, la muralla, el campanario, las esculturas o el Ajuntament Vell quedarán envueltos en una iluminación cálida que realzará sus formas, texturas y valor histórico.

El cartel de &quot;La Nit Encesa&quot;

El cartel de "La Nit Encesa" / Levante-EMV

Como principal novedad de esta edición, “La Nit Encesa” incorporará “La Calle del Arte”, un espacio dedicado a la creación artística en vivo. Pintores, escultores y artesanos locales mostrarán al público sus procesos creativos, convirtiendo las calles del casco antiguo en una galería de arte al aire libre, singular en la comarca y arropada por la sugestiva luz de las velas.

La programación se completará con propuestas pensadas para todos los públicos. Destaca el teatro itinerante “KAIMING - Portador de la Luz”, a partir de las 18 horas desde la plaça Mosquit, que recorrerá las calles del casco antiguo acompañado de niños y culminará con el relato “El Cuento de la Luz” en l’Ajuntament Vell. La música llegará de la mano de Exótika Cuarteto, que ofrecerá un concierto a las 20:30 horas en la Plaza de la Villa, con un repertorio especialmente concebido para integrarse en la atmósfera sosegada de la velada.

"Atmósfera intimista"

El concejal del área, Guillermo Sendra, ha subrayado el carácter participativo de la iniciativa e invita a la ciudadanía a implicarse activamente: “Es una oportunidad para poner en valor nuestro centro histórico desde una atmósfera intimista. Animamos a vecinos, comerciantes y hosteleros a iluminar con cirios sus balcones, ventanas, escaparates y negocios de restauración, y a los artistas a compartir su talento en esta noche mágica que invitará al paseo sosegado y a disfrutar de la oferta gastronómica de la zona”.

Las personas interesadas en colaborar en la organización del evento o formar parte de esta experiencia sensorial pueden contactar a través del correo electrónico gsendra@ajcalp.es.

TEMAS

