Una cima mítica liberada de chatarra: los bomberos retiran el antiguo repetidor de la Serra del Penyó de la Vall de Laguar

Este repetidor era un herrumbroso amasijo de hierros "clavados" en el lomo del mítico Cavall Verd de la Vall de Laguar. Ensuciaba un paisaje legendario y bellísimo. Se instaló en aquellos años en los que también se quiso abrir una carretera hasta la cima del Montgó para desfigurar la montaña con un atroz repetidor.

La Associació de Bombers de la Marina Alta ha hecho, de nuevo, un trabajo soberbio. Estos profesionales emplean sus horas libres en labores absolutamente altruistas para preservar parajes de gran valor natural. Han colaborado con los ayuntamientos de Jesús Pobre y de Xàbia en la retirada de pinos secos y muertos. Ahora han subido hasta la Serra del Penyó, casi a 800 metros de altitud, en la Vall de Laguar, para desmantelar y retirar un repetidor que llevaba más de 30 años abandonado y que era un montón de chatarra.

Los bomberos tras apilar los hierros cortados y meter en sacas los tornillos y baterías; al fondo, la cima del Cavall Verd y, a la izquierda, el perfil del Montgó / Levante-EMV

Los bomberos acabaron la guardia y ascendieron por la senda que lleva a este cima legendaria, la de la indómita resistencia de los últimos moriscos de la Marina Alta (se rebelaron contra su expulsión en 1609). Llegaron al repetidor, un montón de oxidada chatarra, y se emplearon a fondo para recoger todos los restos de metal y trocear las chapas y antenas. Metieron en sacas tornillos, hierros y baterías (estaban quemadas). Bajaron todos esos residuos a un terreno en el que podrán retirarse por el aire. La próxima semana el helicóptero Alpha 1 del grupo de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos se llevará la chatarra. Luego se depositará en el ecoparque.

La subida a la Serra del Penyó / Levante-EMV

Compromiso con el territorio

La Associació de Bombers de la Marina Alta está realizando una labor altruista esencial. Hasta ahora se había centrado en la gestión forestal y la retirada de pinos muertos (una tarea colosal, dado que hay miles de árboles secos). Ahora también ha recuperado la belleza natural de una cima histórica y desde la que se atisba el agreste paisaje de la comarca. Han colaborado el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante, Héctor Llopis, que es uno de los organizadores del Atzavares Trail de Orba y la Vall de Laguar, y Dasí Materiales de Construcción, que ha cedido radiales eléctricas para cortar y trocear los hierros.

Los bomberos, en plena labor / Levante-EMV

Los bomberos demuestran, una vez más, su compromiso con el territorio y la protección de cimas y parajes de gran valor natural, paisajístico e histórico de la Marina Alta. Colaboran con los ayuntamientos a cambios de motosierras o desbrozadoras. No obstante, la mayor parte de las herramientas son de ellos. Para las tareas que están llevando a cabo también necesitan radiales eléctricas y sierras de sable.