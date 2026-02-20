OPINIÓ
Hola, president!
Els socialistes de Dénia li passen la llista dels deures pendents a Juanfran Pérez Llorca, el president que fa la primera visita a la ciutat i és una visita de partit,
Socialistes de Dénia
Ens hem assabentat per la premsa que demà dissabte, per fi, desembarcarà en Dénia, per primera vegada com a president de la Generalitat, el senyor Juanfran Pérez Llorca. Entenem que en una agenda apretadíssima d'autobombo partidista, el president no ha trobat una estoneta per a visitar l'ajuntament de la ciutat, conversar amb el seu alcalde i interessar-se pels problemes i necessitats de la ciutadania (ho entenem, de veres, Paco Camps marca el pas).
No patisques, president. Per escrit et recordem allò que seguim esperant del govern de la Generalitat i de les diferents conselleries (que, entre tu i nosaltres, no ens donen cites...) perquè, aprofitant que estaràs a Dénia, les tingues ben presents i, si ho consideres oportú, ens informes des del faristol de la interparlamentària del Partit Popular sobre l'estat de cada projecte de competència autonòmica.
La primera i molt, molt important: necessitem una segona residència! Tu diràs que els diners eren els que eren, nosaltres que les prioritats són les són a l'hora de fer inversions. Però, finalment, què fem? Tenim el terreny, teníem 9 milions de fons europeus i no heu volgut posar-hi els 4 que en faltaven per a poder construir una residència en condicions. Nosaltres seguim esperant la vostra resposta...
I l'institut Gent de Mar? Val, que no el voleu al port, ja ho sabem que el vostre model de façana marítima és el de la sobreexplotació turística. Però tenim unes altres opcions d'ubicació. Teniu vosaltres encara els diners del Pla Edificant reservats per a esta inversió educativa tan, tan important per a Dénia?
Parlant de projectes importants... Què sabem del segon Centre de Salut? L'havia de pagar Marina Salut, recordes? I el conseller Marciano Gómez ens va assegurar que de Marina Salut eixirien els diners per a construir-lo ja mateix. Els terrenys municipals segueixen esperant en l’avinguda de Miguel Hernández...
I ara de veres, president, tant tu com nosaltres sabem perfectament que la declaració de Zona Tensada de Dénia per a regular el mercat immobiliari de lloguer seria una grandíssima ajuda per a pal·liar el problema d'accés a l'habitatge que afecta actualment a persones de totes les edats a causa de l'especulació disparada. Per què no ens l'aproves? Demanada està, i en dos ocasions, pel Ple de l'ajuntament.
Per cert, coincidiràs demà amb la comissionada del Port, Pepa Font. Pregunta-li, de pas, per què no hi ha cap avanç en el conveni que, des de fa segles, conselleria i ajuntament haurien d'haver signat per a concretar les competències i les despeses que cada administració ha d'assumir en zona portuària. Ella no ens contesta...
Igual que tampoc hem tornat a saber res més d'un dels seus primers grans anuncis com a comissionada: que els Ducs d'Alba ja estaven en procés de restauració. En unes fotos d'uns submarinistes va quedar tot.
Ni sabem res d'un projecte d'ampliació del passeig marítim pel Club Nàutic, ni de la rotonda del carrer d’Aldebaran…
Ah! I per si no ho saps, que tot és possible, a Dénia no li ha agradat gens la idea eixa de Ports de construir un centre d'oci i hostaler en la zona que ací coneixem com a els Tamarindos. Un centre de formació especialitzat en oficis de la mar davant del Raset no, però un 'beach club' pegat a la mar en un àrea ara natural, sí? Pega-li una volta, Juanfran, que les darreres catàstrofes meteorològiques ens estan deixant molt claret quin és el camí a seguir en la protecció del territori.
Del tren-tram a Gandia, millor ni en parlem, no?
Però potser sí ens pugues donar data per a l'inici d'obres del Palau de Justícia?
Alguna informació sobre la posada en marxa del CRIS i el CEM de la Pedrera?
I què hi ha de l'ampliació del centre ocupacional de la Xara?
Teniu també pendent, recordes?, la compra del convent de Jesús Pobre.
I et deixem ja, que tindràs faena demà contentant al 'corrillo' del PP (la ciutadania de Dénia, pot esperar). Però, per favor, no t'oblides de l'estació d'ITV itinerant que des de fa anys ens prometeu que s'instal·larà a Dénia.
Et donaríem la benvinguda a la ciutat, però com no ens has volgut veure, simplement, que passes un bon dissabte a Dénia, president!
- Fallece el joven de 27 años al que reanimaron tras electrocutarse en Dénia
- Mueren dos personas en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Tragedia en Xàbia: 'Gerson bajó a sus dos niños y luego subió a intentar salvar a más vecinos y murió en un rellano
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- La 'obra del Escorial' en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse