El hospital de Dénia incorpora una técnica avanzada que permite diagnosticar enfermedades pulmonares de forma precisa y mínimamente invasiva
El Ecobroncoscopio (EBUS) es una técnica segura que permite diagnosticar neoplasias pulmonares y otras enfermedades, ayudando a ofrecer un tratamiento más personalizado
El hospital acerca así a la comarca servicios avanzados que antes solo estaban disponibles desplazando a los pacientes a gran distancia
El hospital de Dénia ha incorporado a su cartera de servicios un equipo de EBUS (Endobronchial Ultrasound) para el servicio de Neumología. Se trata de una técnica avanzada que permite diagnosticar y estudiar neoplasias y otras enfermedades pulmonares y mediastínicas de forma más precisa y mínimamente invasiva, lo que influye de manera significativa en el tratamiento personalizado de los pacientes.
Desde el Servicio de Neumología del Hospital de Dénia se destaca que esta incorporación del EBUS permitirá ofrecer diagnósticos más rápidos y precisos permitiendo un tratamiento más precoz y dirigido a cada paciente. En este sentido, el gerente del Departamento de Salud de Dénia, el doctor Juan Puig Larrosa, ha señalado que “esta mejora refuerza el compromiso del Hospital de Dénia por una atención sanitaria de excelencia para los ciudadanos de nuestra comarca”.
Sin hacer cirugía
El EBUS es una técnica médica avanzada y poco invasiva que permite examinar los ganglios y tejidos del mediastino (la zona entre los pulmones) sin necesidad de cirugía. Mediante un ecobroncoscopio se pueden tomar muestras de gran calidad sin necesidad de cirugía. Es una técnica segura, mínimamente invasiva y que se realiza de manera ambulatoria.
Esta iniciativa ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros. Con la implantación de esta técnica, el hospital de Dénia consolida su apuesta por la innovación y la calidad en la atención médica, acercando a la Marina Alta servicios especializados que hasta ahora solo estaban disponibles a gran distancia.
