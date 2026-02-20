Nuevo parque para perros en Pego

Un nuevo espacio para los perros. El Ayuntamiento de Pego ha habilitado un nuevo parque canino ubicado en la Avenida Alcalde Fernando Alemany Ortolà, cerca del cementerio municipal. Se trata de un espacio, de considerable tamaño y vallado, con un circuito de "agility" para estimulación física y mental de los animales y que está conformado por nueve puntos de juegos: túnel, rampas, vallas de saldo, pasarela, balancín. Además el recinto permite juegos libres como lanzar la pelota o que los canes puedan correr con facilidades.

El recinto también cuenta con un dispensador de bolsas para que los dueños puedan depositar las heces de los animales, así como una fuente para que puedan beber. El consistorio también ha instalado farolas nuevas para iluminar este espacio de ocio canino, y también está prevista la colocación de bancos para que los dueños puedan descansar mientras sus mascotas se divierten.

Las normas del nuevo parque canino / Levante-EMV

Esta nueva instalación ha sido financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Pego con una inversión de 15.000 euros (adecuación de la zona, instalación de los elementos de juego para los animales, bebedor y dispensador de bolsas, señalización, iluminación e instalación de la valla).

"Vivir el tiempo libre de manera activa y saludable"

"Este nuevo parque canino es una apuesta, además de mejorar los espacios verdes, por el bienestar de nuestros animales y por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Sabemos que Pego es un municipio que valora mucho a sus mascotas, y con esta instalación queremos ofrecer un espacio seguro y adecuado para que los perros puedan disfrutar de su tiempo libre de manera activa y saludable. Además, estamos creando un entorno que fomente la convivencia entre los dueños y sus perros, y que, al mismo tiempo, embellezca la zona”, remarca el concejal de Obras y Servicios, Ricardo Sendra.