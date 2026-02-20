Poesía y rebeldía en la Diània de al-Azraq

Poesía y rebeldía. ¿O es lo mismo? Escribir versos es rebelarse. Incluso en los panegíricos, en el exagerado ditirambo, siempre hay un matiz satírico. Los poetas son indómitos. Y los de ese territorio que se ha venido a llamar Diània, la escabrosa geografía de la Marina Alta, el Comtat, la Marina Baixa, l'Alcoià o la Vall d'Albaida, llevaban en la sangre la resistencia de la montaña.

Just I. Sellés destaca que una sociedad que "cultivaba" la poesía y los deliciosos jardines de cítricos y arrayanes era, a la fuerza, una sociedad avanzada y de cierto refinamiento cultural. La poesía florecía y los poetas eran excelsos. Ibn Khafaja, nacido en Alzira; Ibn al-Labbana, de Dénia, o Ar-Rusafí, de Ruzafa (València), deslumbraban con sus evocadores versos. Los recita Sílvia Tàpia, maravillosa rapsoda. Mientras, Joan Femenia da voz a al-Azraq.

Y la poesía obra el prodigio: aquel tiempo, el tiempo de al-Azraq, se hace real. La música de Eduardo Paniagua (el gran referente mundial de la música andalusí) transporta al mundo de aquel visir, "El Blau", que luchó contra Jaume I. Su agreste resistencia sobrevive en este paisaje de riscos, montañas y afilados valles.

Joan Femenia y Sílvia Tàpia recitan uno de los poemas / A. P. F.

El "Any al-Azraq", la conmemoración de los 750 años de su muerte, suma adhesiones: 52 ayuntamientos y más de 40 asociaciones culturales. Diània se reivindica. Just I. Sellés presentó este viernes en la Biblioteca Juan Chabás de Dénia el libro-disco "En temps d'al Azraq". La efeméride no es amable y punto. Estas cosas suelen ser de mucho fasto y pocas nueces. Pero el "Any al-Arzaq" es rebelde, sí tiene brío auténtico. De hecho, ha comenzado con un "Alegato andalusí" que enfatiza el poderoso sedimento cultural que ha dejado ese periodo histórico. "Había vida antes de Jaume I", proclama Just I. Sellés.

Just I. Sellés presenta el "Alegato andalusí" / A. P. F.

El libro disco también incluye una declamación en árabe. Alicia Rojo recita en la lengua original. Se aprecia la métrica y la rima de la poesía andalusí. Además, el escritor Tomàs Llopis da vida a Jaume I a través del "Llibre dels feits".

La música, los poemas y la historia transportan a ese tiempo. Y esta conmemoración también va a sacar a la luz hallazgos históricos. Just I. Sellés avanza que están traduciendo una carta del emir de Granada que podría estar dirigida a al-Azraq. "Estamos expectantes. En un par de semanas tendremos la traducción completa".