El sector del alquiler turístico dice que Dénia ha perdido 22 millones al reducir las viviendas vacacionales

La Asociación de Apartamentos de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (Apturcv) asegura que el gasto turístico ha caído en Dénia en 22 millones al limitarse en un 25 % la oferta legal de viviendas vacacionales. Advierte que no se puede dar la espalda a que el alquiler turístico genera riqueza contante y sonante. Sostiene que la moratoria en las licencias para viviendas de alquiler turístico (el ayuntamiento quiere regularlo para evitar que cope toda la oferta de alquiler y los vecinos no puedan acceder a alquileres residenciales y de todo el año) ha tenido un impacto negativo en cuanto a ingresos turísticos. "En términos absolutos, el gasto turístico en Dénia respecto a VUT (Vivienda de Uso Turístico) se ha reducido de 130 millones de euros en 2024 a 108 millones en 2025".

Esta asociación explica que ha elaborado su informe con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la herramienta "business inteligence InAtlas". Dice que las viviendas de uso turístico han caído en un 25,64 %, que han pasado de 1.474 en 2024 a 1.096. Los 22 millones que este colectivo afirma que se han volatizado eran de gasto turístico distribuido en hostelería, comercio de proximidad y servicios.

“La combinación de la barrera estatal a la comercialización introducida desde julio de 2025 y la moratoria municipal vigente ha acelerado la salida de oferta legal sin evidencia de mejora en el acceso a la vivienda”, sostiene esta asociación, que asevara que "si se reduce de forma drástica la oferta legal" de vivienda turística "cae el gasto y se resiente el tejido económico local". "Dénia no puede permitirse políticas que, en la práctica, traten de arrinconar al que sigue siendo su principal motor económico. El equipo de gobierno debe asumir que sin turismo no hay empleo, no hay comercio y no hay servicios locales sostenibles”, afirma Silvia Blasco, presidenta de la asociación.

Moratoria y encuesta

Silvia Blasco pide al gobierno local, de PSPV y Compromís, que "abandone los enfoque ideológicos". "No se puede intentar acabar con un sector esencial para el municipio a golpe de moratorias, encuestas sesgadas y restricciones sin medir su impacto real en la economía y en el empleo. Gobernar un destino turístico exige comprender que la vivienda y la actividad económica forman parte de un mismo sistema”.

Esta asociación considera que no se puede atribuir el problema de acceso a la vivienda al único factor de que aumente el alquiler turístico.

Mientras, el gobierno local ha lanzado una encuesta para sabar qué opinan los vecinos sobre el alquiler turístico. Quiere conocer la opinión vecinal antes de aprobar la ordenanza municipal que regule este segmento turístico. Advierte de que el "boom" de estos alojamientos ha generado oportunidades en la economía local, pero también problema en algunos barrios, como dificultades de acceso a la vivienda (alquileres residenciales por las nubes), ruido, fricciones de convivencia y masificación.