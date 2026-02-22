Abrazo masivo a la costa virgen de Benissa: "Que no nos la llenen de hormigón"

Sin audacia no hay futuro. "Que no nos llenen este tramo de costa de hormigón", han exigido hoy los vecinos que, convocados por la plataforma Salvem el litoral, han formado una gran cadena humana alrededor del Tossal de l'Asprar de Benissa. No entienden la resignación del alcalde, Arturo Poquet, del PP. Han insistido en que los planes parciales del año de la picor y la desfasada normativa urbanística en la que no había ni un brote de conciencia ambiental no pueden justificar una maniobra urbanística del todo anacrónica y que no tiene "trellat" en los nuevos tiempos de emergencia climática y de necesaria protección de los últimos tramos que quedan vírgenes en el litoral.

Los vecinos han "abrazado" estos 55.000 metros cuadrados. Que estén libres de construcción es consecuencia de una carambola insólita. Han pertenecido a una familia británica de rancio abolengo, los Patmore. Vivían emboscados entre pinos. Eran celosísimos de su intimidad. Siempre se ha comentado que la familia real británica se dejó caer, de incógnito claro, por el chalé de estos aristócratas. Pero los terrenos se vendieron. Y la mercantil que los compró quiere construir un hotel y villas de lujo. La empresa, que se llama Benissa Natura, S. L. (los nombres de las constructoras son tremendamente endemoniados), carece todavía de licencia de obras. Pero hace marcha. Ya ha plantado las banderolas de la promoción. También ha realizado una gran tala de pinos.

La cadena humana que ha abrazado esta mañana el Tossa de l'Asprar / A. P. F.

"Han cortado 300 árboles", ha denunciado Mari Carme Ronda, de la plataforma Salvem el litoral y portavoz de Compromís en Benissa. La protesta la han secundado muchos vecinos. También han acudido miembros del colectivo Salvem la Vall, que planta batalla al PAI de 488 chalés que se está construyendo en el paraje de la Muntanya Llarga de Llíber. Han participado el portavoz de Reiniciem Benissa, Juan Carlos Mut, y el de Cibe, Isidor Mollá. También han asistido el exalcalde Abel Cardona (lo fue por Reiniciem), y la portavoz del PSPV, Marina Renner. Reiniciem, Compromís y Cibe han denunciado la tala ante la Fiscalía. Le piden que investigue un posible delito medioambiental y urbanístico.

Participantes en la manifestación que portavan las camisetas reivindicativas / A. P. F.

Los participantes en la protesta han exigido la protección del Tossal de l'Asprar. Han gritado que este paraje, donde hay endemismos protegidos, no puede sucumbir a la especulación. Han coreado "Arturo Iniesta, el poble es manifesta". El citado sería el testaferro de esta operación urbanística. También han pedido la dimisión del alcalde, Arturo Poquet, del PP. Le exigen que sea valiente y haga lo imposible para salvar este tramo virgen del litoral de Benissa.

"Hay que evitar este destrozo"

Mari Carme Ronda ha emplazado a los presentes a que acudan la próxima semana al pleno y le expresen al alcalde que "hay que evitar este destrozo". "Lo próximo que hará la empresa será destruir lo que queda. Y le darán la licencia. Tenemos que decirle bien claro al alcalde que no queremos especulación ni más destrucción en nuestro territorio".