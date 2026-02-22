Amontonan escombros junto al mar en les Marines de Dénia

El mar es una piqueta implacable. Silenciosa la mayor parte del año, rugiente cuando se desatan temporales como los de las borrascas encadenadas de este invierno (aquí la más impactante fue la llamada «Harry»). El tramo de la costa de les Marines de Dénia que sufre una regresión más acusada y donde la playa ha desaparecido totalmente vive una fuerte contradicción. El mar está encima de los muros. Y, sin embargo, la construcción sigue. Ahora, en un terreno de primera línea, cuyos muros están metidos en el agua, se acumulan los escombros. También hay materiales de obra. Hace meses se demolieron tres esbozos de chalés. No se terminaron nunca y llevaban abandonados desde hacía décadas. Se echaron abajo para construir una promoción de apartamentos de lujo de precios astronómicos.

Las borrascas, especialmente la citada «Harry», destrozaron parte del muro que da al mar (y dar al mar es, en este caso, literal). Los escombros se han amontonado. Y aquí, en primerísima línea, hay una montaña de cascotes. Asoman retorcidos hierros. El suelo es arenoso, puramente de playa.

Construir donde el mar muerde terreno

Esa acumulación de escombros y los materiales de obra apilados (ladrillos, bloques de hormigón, tablones, puntales...) desentonan en este paisaje costero. Anuncian más construcción en un tramo de playa saturado y en el que el mar muerde terreno.